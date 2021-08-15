وزير الري: المشروعات القومية الجاري تنفيذها تهدف لاستغلال الموارد المائية والحفاظ عليها

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عقد الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، الأحد، اجتماعاً لاستعراض الموقف التنفيذى للمشروع القومي لتأهيل الترع ومشروع تأهيل المساقى ومشروعات التحول لنظم الرى الحديث، وذلك بحضور الدكتور رجب عبدالعظيم وكيل الوزارة والمشرف على مكتب الوزير، والمهندس السيد شلبى رئيس مصلحة الرى، والمهندس شحتة ابراهيم مساعد الوزير للمشروعات الكبرى.

ووجه عبدالعاطى، خلال الاجتماع، بمواصلة العمل بالمشروع القومى لتأهيل الترع بأعلى معدلات للتنفيذ مع مراعاة الاشتراطات والمعايير الفنية، موضحا أن أجهزة الوزارة تبذل مجهودات ضخمة لتنفيذ المشروع القومي لتأهيل الترع، تحت رقابة وإشراف مهندسي الوزارة ولجان التفتيش من الوزارة والكوادر العلمية بالجامعات المصرية بالمحافظات.

وأضاف وزير الري أن جهات الوزارة المختصة تقوم بعمل دراسات فنية شاملة قبل الطرح والبدء في التنفيذ، وعمل الاختبارات اللازمة أثناء وبعد التنفيذ، مشيرا إلى أنه تلاحظ حدوث تحسن كبير في عملية إدارة وتوزيع المياه، وحسم مشاكل نقص المياه بنهايات الترع المؤهلة، نظرا لحصول كل المزارعين على حصتهم من المياه في الوقت المناسب، بخلاف المردود البيئى المتمثل في إزالة الحشائش وامتناع المواطنين بشكل واضح عن إلقاء المخلفات بالترع المؤهلة.

وأوضح عبدالعاطي أنه تم الانتهاء من تأهيل ترع بأطوال تصل إلى 2248 كم بمختلف المحافظات، وجارى العمل في تنفيذ 6037 كم أخرى، مشيرا إلى أنه تم تدبير اعتمادات مالية لتأهيل ترع بأطوال تصل إلى 465 كم، تمهيدا لطرحها على المقاولين، ليصل بذلك إجمالى أطوال الترع التي شملها المشروع 8750 كم حتى الآن.

ولفت وزير الري إلى أن السياسة المائية والمشروعات القومية الجاري تنفيذها حاليا تهدف لحسن استغلال الموارد المائية والحفاظ عليها وتحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعى لكل المزارعين، مشيرا إلى أن المشروع القومي للتحول لنظم الرى الحديث وتأهيل المساقي، يستهدف تحويل زمام 3.7 مليون فدان من الأراضي القديمة من الري بالغمر لنظم الري الحديث خلال 3 سنوات، وذلك في إطار رؤية الوزارة بتحقيق عملية تطوير شاملة للمنظومة المائية سواء على مستوى الترع والمساقى أو على المستوى الحقلى من خلال تنفيذ أنظمة الرى الحديث واستخدام تطبيقات الرى الذكى.

ونبه عبدالعاطي إلى أنه تم حتى الآن طرح 15 عقدا بمحافظات (القليوبية- الدقهلية- المنوفية- الإسكندرية- الفيوم- أسيوط) بإجمالي 557 مسقي بتكلفة 643 مليون جنيه بأطوال 462 كم، وتم الانتهاء من التنفيذ في 8.5 كم، وجاري العمل في باقي الأطوال، لافتا إلى أن أجهزة وزارة الرى تواصل مجهوداتها لتشجيع المزارعين على التحول من نظم الرى بالغمر لنُظم الري الحديث، لما تمثله هذه النظم من أهمية واضحة في ترشيد إستهلاك المياه وزيادة ربحية المزارع.

واشار وزير الري إلى أن إجمالي الزمام الذي تم تحويل أنظمة الري فيه إلى نُظم الري الحديث بلغ 393 ألف فدان، بالإضافة لتقديم طلبات من المزارعين للتحول لنظم الرى الحديث بزمام يصل إلى 95 ألف فدان، موضحا أنه تم توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين كل من وزارات الري والزراعة والمالية والبنك الأهلي المصري والبنك الزراعي المصري بهدف تحقيق التعاون المشترك لتنفيذ خطة طموحة لتحقيق التنمية المستدامة لمشروعات التنمية الزراعية، من خلال توفير الدعم الفني والمالي اللازم لتحديث منظومة الري الخاصة من خلال تأهيل المساقي وإستخدام نظم الري الحديث.