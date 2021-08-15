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الطائف.. متعة التسوّق بين الأسواق الشعبية والحديثة في "صيف "

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الطائف.. متعة التسوّق بين الأسواق الشعبية والحديثة في "صيف السعودية" الطائف.. متعة التسوّق بين الأسواق الشعبية والحديثة في "صيف "
مناطق جذب متعددة تضيف التشويق على تجربة السائح.. فعاليات متنوعة

الطائف.. متعة التسوّق بين الأسواق الشعبية والحديثة في

تحتضن محافظة الطائف أجمل الأسواق القديمة الشعبية والحديثة؛ إذ يوجد بها العديد من مناطق الجذب، التي توفر متعة التسوّق لسكان وزوار المدينة، وتضفي أجواءً من المتعة والتشويق على تجربة السائح.

ويعدّ "سوق البلد" من الأسواق القديمة التي تتمتع بشعبية كبيرة، وتتميز بالمحالّ المتقاربة والبضائع المتنوعة كالملابس التراثية والمشغولات اليدوية، والملابس بتصميماتها الحديثة للنساء والرجال والأطفال، كما توجد أقسام للتحف والمشغولات اليدوية، والهدايا، وألعاب الأطفال ومحالّ الصاغة، ويجد زائر السوق مطاعم ومقاهي مبنية وفقًا للطراز المعماري القديم.

ويتفرّع من محالّ سوق البلد برحة القزاز، التي تقام بها بعض الفعاليات البسيطة، وتحيط بها دكاكين العسل، والعطارة، والمشغولات اليدوية والخزفية.

كما يوجد العديد من الأسواق الحديثة المختصة ببيع الماركات العالمية منها "مول قلب الطائف "، و"مول الطائف الدولي " و"جوري مول" و"تيرا مول"، إضافةً إلى وجود فروع للمقاهي العالمية والمطاعم على اختلاف نكهاتها، ومساحات للألعاب الإلكترونية.

وتنظّم الهيئة للسياحة عبر منصة "روح السعودية" رحلات مختلفة إلى 11 وجهة سياحية متنوعة، ضمن برنامج "صيف السعودية" ، تحت شعار "صيفنا على جوك"، والذي يستمر حتى نهاية سبتمبر المقبل .

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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