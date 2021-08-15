البدء بالمحال التجارية والمكاتب .. «إسكان النواب» تتحدث عن الإيجار القديم (تفاصيل)

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أثارت تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي عن الإيجار القديم، والتي قال فيها إن الملكية يجب أن تعود إليها قيمتها ومكانتها من قبل تعامل المواطنين فيما بينهم، وأن «فيه شقق في وسط البلد إيجارها 20 جنيهًا وقيمتها ملايين، من حق المواطن يقعد فيها، لكن من حق صاحبها أيضاً أن يستمتع بقيمتها» صدى لدى أعضاء لجنة الإسكان بمجلس النواب، والتي سبق وناقشت قضية الإيجارات القديم من قبل دون أن تصل إلى نتيجة عملية.

قال النائب إيهاب منصور وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن لجنة الإسكان سبق وناقشت قضية الإيجار القديم لغير غرض السكن، أي المحلات التجارية والمكاتب، وطلبت اللجنة وقتها من الحكومة بيانات تفصيلية عن الوحدات السكنية المغلقة وعدد الوحدات التجارية المؤجرة بنظام الإيجار القديم، لكن الحكومة لم تستجيب، وبعد مناقشة الموضوع في الجلسة العامة، اختلف الأعضاء في الإحصائيات، واضطر رئيس المجلس لإعادة القانون للجنة مرة أخرى، ولم يناقش مرة أخرى من وقتها.

وأضاف النائب في تصريحات لـ«المصري اليوم» أنه لم يدخل لجنة الإسكان مشروع قانون من أي نائب، رغم إعلان أكثر من 10 نواب خلال السنوات الخمسة الماضية عن تقديم مشروع قانون بتعديل «الإيجار القديم» ، ولكن بعد حديث الرئيس عن القضية، يمكن فتح حور مجتمعي والبحث عن حلول، ولجنة الإسكان في أول انعقاد لها ستناقش الموضوع، وما يمكن أن تقدمه، مقترحاً أن تكون البداية بالوحدات السكنية المؤجرة لغير غرض السكن، أي المحالات والمكاتب، باعتبار أن اللجنة ناقشته بشكل مستفيض من قبل ويمكن الاستفادة منها، ولن يأخذ وقت، ويكون بذلك تم تحقيق إنجاز «أهو نصف العمى ولا العمى كله» خاصة أن بعض المحلات التجارية مؤجرة بسعر 3 جنيه، ويؤجرها أصحابها بـ8 ألاف جنيه.

وأوضح النائب أن تعديل الإيجار القديم للمحال التجارية سيحدث حراكاً واسعاً يمكن الاستفادة منه لتعديل الإيجارات القديمة على الوحدات السكنية، لأنه سيكون لدينا خطوط عريضة للتعديلات.