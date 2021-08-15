بتكلفة ٩٠٠ مليون جنيه .. محافظ الشرقية يتفقد أعمال إنشاء محطة مياه البكارشة بالحسينية

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تفقد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أعمال إنشاء محطة مياه البكارشة بمركز الحسينية، والتي من المقرر أن تعمل بطاقة إنتاجية 51 ألف م3 / يوم بتكلفة مالية تبلغ 900 مليون جنيه، للمساهمة في القضاء على ضعف وصول مياه الشرب للمنازل بمراكز شمال المحافظة.

أكد محافظ الشرقية أن الدولة تولي اهتمامًا كبيراً بتنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، مشيراً إلى أنه جارٍ تنفيذ 7 مشروعات مياه شرب بنطاق المحافظة بتكلفة مليار و687 مليون جنيه، لتوفير كوب مياه نظيف لكل مواطن.

تفقد المحافظ الأعمال الجاري تنفيذها بالمحطة، للتأكد من التزام الشركة المنفذة من تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية أثناء العمل للحفاظ على سلامة العمال، والاطمئنان على معدلات الأداء ونسب التنفيذ، مشددًا على ضرورة مضاعفة الأعمال وتكثيف الورديات لسرعة الانتهاء من تنفيذ الأعمال بالمحطة.

ومن جانبه، أوضح المهندس عصام عبدالحميد رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، أن نسبة تنفيذ الأعمال بالمحطة وصلت إلى 75 ٪ إنشائي، و55٪ كهروميكانيكا، و77 % خط المياه العكرة، مشيراً إلى أنه من المقرر الانتهاء من كافة الأعمال بالمحطة ودخولها الخدمة الفعلية نهاية العام الحالي، لتحسين منظومة مياه الشرب بمراكز شمال المحافظة.