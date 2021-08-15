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لاعب السابق مديرًا فنيًا لفريق جامعة «اير مونت» بأمريكا

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لاعب الزمالك السابق مديرًا فنيًا لفريق جامعة «اير مونت» بأمريكا لاعب السابق مديرًا فنيًا لفريق جامعة «اير مونت» بأمريكا

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وقع مصطفى الليثي لاعب نادي السابق عقدا جديدا مع جامعة اير مونت بولاية نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية مديرًا فنيًا لكرة القدم بالجامعة كأول مصري يتولى هذا المنصب في واحدة من كبرى وأعرق الجامعات التى تعد الأولى في كرة القدم على مستوى أمريكا.

ويأتي تعيين مصطفى الليثي نجم الزمالك في الثمانينيات بعد نجاحه مديرا فنيا لقطاعات كرة القدم بأكاديمية مانشستر يونايتد في الولايات المتحدة.

وأبدى الليثي سعادته بهذه الخطوة التى وصفها بالمهمة في مشواره التدريبي متمنيا أن يكون عند حسن الظن وأن يكون خير سفير للرياضة المصرية والتدريب المصري في الولايات المتحدة الأمريكية.

واهتم الإعلام الأمريكي والمواقع والأمريكية بخبر تعيين أول مصري كمدير فني لكرة القدم بإحدى الجامعات الأمريكية.

المصرى اليوم

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