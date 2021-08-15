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حسام البدري يعلن أسماء المحترفين لمعسكر المقبل

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حسام البدري يعلن أسماء المحترفين لمعسكر المنتخب المقبل حسام البدري يعلن أسماء المحترفين لمعسكر المقبل

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أعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم بقيادة حسام البدري قائمة اللاعبين المحترفين خارجيا المقرر انضمامهم لمعسكر المقبل ،استعدادًا لمواجهة انجولا والجابون في منافسات الجولتين الاولى والثانية للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم خلال الأجندة الدولية المقبلة .

وشملت القائمة ٥ لاعبين هم:

محمد صلاح ( ليفربول الانجليزي) أحمد حجازي ( اتحاد جده السعودي ) محمد النني ( أرسنال الانجليزي) احمد حسن كوكا ( اولمبياكوس اليوناني) مصطفي محمد (جالطة سراي التركي).

وعقد الجهاز الفني اليوم اجتماعا بمقر اتحاد الكرة ناقش خلاله كافه الاحتياجات المطلوبة واستعراض موقف اللاعبين قبل إعلان القائمة المحلية عقب انتهاء مسابقة الدوري الممتاز.

المصرى اليوم

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