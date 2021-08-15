قبل بداية حملة الدفاع عن لقبه.. 5 أسباب تؤدّي لعدم فوز مانشستر سيتي بالدوري الإنجليزي

★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

سيبدأ مانشستر سيتي الدفاع عن لقب الدوري الإنجليزي بمباراة ضد توتنهام هوتسبر في 15 أغسطس. ستكون هذه هي المرة الأولى التي يأخذ فيها بيب جوارديولا فريقه إلى أرض الملعب دون وجود مهاجم معروف في غرفة خلع الملابس الخاصة به.

بينما يمكن معالجة المشكلة قبل إغلاق فترة الانتقالات في 31 أغسطس الجاري، بالتعاقد مع مهاجم جديد.

من المقرر أن يصبح الدوري الإنجليزي أكثر تنافسية هذه المرة مع إضافة بعض النجوم العالميين. سيضيف كل من رافائيل فاران وجادون سانشو وروميلو لوكاكو قوة ومتعة للبريميرليج.

حتى توتنهام، بقيادة مدربه الجديد نونو إسبريتو سانتو، يحرز تقدمًا في جلب لاعبين من ذوي الجودة العالية لتقوية فريقهم. وبالتالي، فإن الدفاع عن لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لن يكون واضحًا بالنسبة لجوارديولا ولاعبيه.

دعونا نناقش خمسة من أكبر العقبات التي تقف في طريق مانشستر سيتي وهم يبدؤون الدفاع عن لقب الدوري الإنجليزي الممتاز.

5 ـ عدم وجود مهاجم:

بعد رحيل سيرجيو أجويرو في الصيف إلى برشلونة، أصبح مانشستر سيتي بدون مهاجم. بينما لا يزال جابرييل جيسوس تحت تصرف جوارديولا، يفضل النجم البرازيلي اللعب على الجانب الأيسر من الملعب بدلاً من الهجوم في المقدمة.

حطم مانشستر سيتي مؤخرًا الرقم القياسي في انتقالات الدوري الإنجليزي الممتاز بتوقيع جاك جريليش بقيمة 118 مليون يورو من أستون فيلا. على الرغم من ذلك، بدا هجومهم بلا أنياب في الخسارة 1-0 أمام ليستر سيتي في درع الخيرية في بداية الاسبوع الماضي.

الآن يحتاج جوارديولا بشدة للعثور على لاعب يمكنه ملء الفراغ في الخط الهجومي. بينما تم ربط هاري كين بالانتقال إلى ملعب الاتحاد، تبدو الأمور هادئة على هذا الصعيد. في الواقع، ادعى اللاعب مؤخرًا أنه لا صحة للتقارير التي تحدثت عن تعمد غيابه عن التدريب.

أكد نونو إسبيريتو سانتو، مدرب توتنهام، أن المهاجم الإنجليزي قد يكون مشاركًا ضد مانشستر سيتي يوم الأحد.

قد يكون الفشل في وضع أيديهم على مهاجم معروف ضارًا في صراع الحفاظ على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز.

4- بداية بطيئة متوقعة للموسم:

كان لدى مانشستر سيتي ما يصل إلى 14 لاعباً مُشارك في بطولة أمم أوروبا "يورو2020"، مع لاعبين آخرين مثل جابرييل جيسوس وإيدرسون خاضوا منافسات بطولة كوبا أمريكا.

وخسر مانشستر سيتي تسعة لاعبين من بينهم المصاب كيفن دي بروين وفيل فودين، اللذين غابا عن مواجهة ليستر سيتي في الدرع الخيرية.

اعترف جوارديولا أن فريقه سيُعاني في البدايات مثلما حدث في الموسم الماضي. لذلك يمكن أن يكون هذا الأمر مؤثر للغاية في مشوار الفريق السماوي.

3- صراع الكبار:

عزز منافس مانشستر سيتي على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، مانشستر يونايتد، ظهره بالإضافة إلى هجومه بإضافة رافائيل فاران وجادون سانشو على التوالي.

في غضون ذلك، يتطلع ليفربول بطل الدوري الإنجليزي الممتاز 2019-20 إلى بداية جديدة بعد تعزيز دفاعه.

شارك فيرجيل فان ديك، وصيف جائزة الكرة الذهبية 2019 ، في 72 دقيقة من المباراة الودية ضد أتليتيك كلوب. حتى لو قرر ليفربول عدم المخاطرة به في المباريات القليلة الأولى، فإن لديهم عمق كافٍ في الدفاع لمواجهة غيابه على المدى القصير.

ومن يستطيع أن يخرج تشيلسي بعد بطولاته في دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي؟ سيكون موسم الدوري الإنجليزي الممتاز 2020-21 هو أول موسم كامل يتولى فيه توماس توخيل المسؤولية. كان لديه ما يكفي من الوقت لتوضيح أفكاره على مدار فترة ما قبل الموسم الكامل.

عزز تشيلسي هجومه بإضافة المهاجم السابق روميلو لوكاكو، الذي جاء إلى لندن بعدما قدم موسم ممتاز في دوري الدرجة الأولى الإيطالي رفقة إنتر ميلان.

قدم توتنهام أيضًا إضافة ممتازة بالتعاقد مع كريستيان روميرو ويظل حريصًا على تعزيز هجومه تحسبًا لرحيل نجمه هاري كين.

على هذا النحو، لن يكون هناك أي فرصة لمانشستر سيتي للخطأ في سباق اللقب.

2ـ التركيز على دوري الأبطال:

اقترب مانشستر سيتي أكثر من أي وقت مضى من الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، لكنه فشل في المباراة النهائية وسقط في فخ الخسارة أمام مواطنه تشيلسي.

ظل بيب جوارديولا في مانشستر سيتي منذ 2016 واللقب الوحيد الذي استعصى عليه هو لقب دوري أبطال أوروبا. فاز جوارديولا بالدوري الممتاز ثلاث مرات في السنوات الخمس التي قضاها.

سيكون تركيز مانشستر سيتي هذا الموسم بطبيعة الحال على الفوز بتلك المنافسة وقد يأتي ذلك على حساب لقب الدوري الإنجليزي الممتاز.

خلال الأشهر المزدحمة في الدوري الإنجليزي الممتاز، قد تكون رغبة جوارديولا في النجاح في دوري أبطال أوروبا مصدر قلق لمانشستر سيتي.

إذا أعطى التكتيكي الإسباني الأولوية للقب القاري، فقد يؤدي ذلك إلى سقوط السيتي في سلسلة من النتائج السلبية وهو ما سؤثر عليه في نهاية الموسم.

1- جوارديولا يُعاني من الإرهاق:

خلال مسيرة جوارديولا التدريبية، كانت فترة مانشستر سيتي هي الأطول. بدأ مع فريق برشلونة B وتولى إدارة الفريق الأول بعد عام.

ترك هذا المنصب بعد أربع سنوات، وهو متوجًا بثلاث مرات في الدوري الإسباني ومرتين في دوري أبطال أوروبا.

تولى جوارديولا منصب المدير الفني في بايرن ميونيخ بعد عام وظل معهم لمدة ثلاث سنوات. خلال ولايته ، فاز بما يصل إلى 82 مباراة من أصل 102 مباراة كان مسؤولاً عنها.

على الرغم من أن الإسباني غادر دون أن يفوز بكأس دوري أبطال أوروبا، فقد فاز بثلاثة ألقاب في الدوري الألماني في السنوات الثلاث التي قضاها في منصبه.

في حين أن البطولات المحلية لم تكن أبدًا مشكلة بالنسبة للمدرب الإسباني، إلا أن كأس دوري أبطال أوروبا هي التي استعصت عليه مؤخرًا. ويبدو أنه موجود فقط في مانشستر سيتي لهذا السبب الوحيد.

من الواضح أن اللقب الرابع في الدوري الإنجليزي الممتاز خلال ستة سنوات سيكون شيئًا يعتز به بيب جوارديولا قبل أن ينتقل إلى التحدي التالي. ومع ذلك، لن يكون تحقيق هذا بالشيء السهل على الاطلاق، على الأقل هذا العام، نظرًا لقوة المنافس.

هل يمكن أن يشعر جوارديولا بالإحباط بسبب التعب الناتج عن الاضطرار إلى الانتظار لفترة طويلة لتحقيق كأس دوري أبطال أوروبا ؟.

من المقرر الكشف عن هذه الإجابات هذا الموسم، والذي سيكون الخامس للمدرب الإسباني في الدوري الإنجليزي الممتاز.