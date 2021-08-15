الداخلية تستهدف مصانع وشركات تستخدم مواد مجهولة المصدر لإنتاج المستلزمات الزراعية

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واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الغش التجاري.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائي بالإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، إقامة بعض الأشخاص مصانع وشركات عشوائية في مجال إنتاج المستلزمات الزراعية والمطهرات والمنتجات المغشوشة والمقلدة الضارة بالبيئة والصحة العامة باستخدام مواد مجهولة المصدر، والتي يتم خلطها بصورة عشوائية داخل مصانع غير مرخصة بنطاق محافظة الإسماعيلية.

عقب تقنين الإجراءات، تم استهدافهم بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام، أسفرت عن ضبط مصنعين، و3 مخازن، ومتجرين عشوائيين ودون ترخيص لتصنيع الأسمدة والمبيدات الزراعية والمنتجات الجلدية والأعلاف الحيوانية والمنظفات المنزلية ومنتجات الألبان، والمديرين المسؤولين عنها بالمنطقة الصناعية بدائرة مركز شرطة أبوصوير بمحافظة الإسماعيلية، إذ بلغ إجمالى المضبوطات 17.5 طن أعلاف حيوانية، و7.85 طن أسمدة ومبيدات زراعية وجميعها مجهولة المصدر ودون ترخيص، و4.1 طن، و1100 قطعة بلاستيكية مجهولة المصدر، و3987 عبوة مواد غذائية مغشوشة ومعدة للتداول، و13624 عبوة منظفات منزلية مغشوشة ومقلدة.

اتخذت الإجراءات القانونية، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.