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الداخلية تكشف عن جهودها لمواجهة أعمال البلطجة والخارجين على القانون (أرقام)

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الداخلية تكشف عن جهودها لمواجهة أعمال البلطجة والخارجين على القانون (أرقام) الداخلية تكشف عن جهودها لمواجهة أعمال البلطجة والخارجين على القانون (أرقام)

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كشفت وزارة الداخلية عن جهودها لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون خلال الـ24 ساعة الماضية، وقالت في بيان لها إن حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن تمكنت من ضبط 206 قطع سلاح ناري، و270 قضية مخدرات، وتنفيذ 74067 حكما قضائيا متنوعا.
وأضافت أنه في مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء تم ضبط 206 قطع سلاح ناري بحوزة 176 متهمًا، وفي مجال تنفيذ الأحكام نفذ 74067 حكما قضائيا من بينها 304 أحكام جناية، و22395 حكم حبس جزئي، و4210 أحكام حبس مستأنف، و36198 حكم غرامة، و10960 مخالفة.
وتابعت «الداخلية»: «في مجال ضبط التشكيلات العصابية تم ضبط تشكلين عصابيين ضما متهمين اثنين ارتكبا 7 متنوعة، كما تم ضبط 270 قضية مخدرات بإجمالي 282 متهما، فضلاً عن ضبط 55 متهمًا هاربًا، و25 متهمًا من القائمين على أعمال البلطجة، إضافةً إلى 295 دراجة نارية مخالفة و21362 مخالفة مرورية وفحص 51 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية 6 منهم.
اتخذت الإجراءات القانونية، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

المصرى اليوم

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