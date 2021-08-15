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الشرقية.. ضبط 187 شخصًا خالفوا تعليمات العزل والحجر بعد ثبوت إصابتهم بكورونا

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الشرقية.. ضبط 187 شخصًا خالفوا تعليمات العزل والحجر بعد ثبوت إصابتهم بكورونا الشرقية.. ضبط 187 شخصًا خالفوا تعليمات العزل والحجر بعد ثبوت إصابتهم بكورونا
متحدث الشرطة: اتُّخذت بحقهم الإجراءات النظامية تمهيدًا لاستكمال تطبيق العقوبات

الشرقية.. ضبط 187 شخصًا خالفوا تعليمات العزل والحجر بعد ثبوت إصابتهم بكورونا

صَرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية المقدم محمد الشهري بأنه وبالتنسيق مع اللجنة التنفيذية لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية، تمكّنت الجهات الأمنية من ضبط 187 شخصًا بالمنطقة؛ لمخالفتهم تعليمات العزل والحجر الصحي بعد ثبوت إصابتهم بفيروس كورونا، إضافة إلى مخالفي تعليمات الحجر الصحي المؤسسي للقادمين من الخارج، مما يعدّ مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة جائحة كورونا، واتُّخذت بحقهم الإجراءات النظامية، تمهيدًا لاستكمال تطبيق العقوبات بحقهم من قبل الجهة المختصة.

ونصّت الأحكام والعقوبات المقررة بحق مخالفي الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة جائحة كورونا على معاقبة من يخالف تعليمات العزل أو الحجر الصحي بغرامة تصل إلى 200 ألف ريال، أو السجن مدة لا تزيد على سنتين، أو بهما معًا، وفي حال تكرار المخالفة تضاعف العقوبة الموقعة في المرة السابقة، وفي حال كانت المخالفة المذكورة قد صدرت على أحد من الأفراد غير السعوديين، تتم معاقبته بالإبعاد عن المملكة، ومنع دخوله نهائيًا، بعد تنفيذ العقوبة المتخذة في حقه.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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