‬"طالبان" تعلن عن إجراء مفاوضات لتسليم العاصمة كابول

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أصدرت عفواً عاماً عن المسؤولين الحكوميين

أعلنت حركة طالبان، اليوم الأحد، أنها تجري مفاوضات مع الحكومة الأفغانية لتسليم العاصمة كابول.

وذكرت الحركة في بيان نقلته "الشرق"، أن كابول هي المدينة الأكثر اكتظاظاً بالسكان في أفغانستان؛ لذا فإنه لا يُسمح للمقاتلين بدخولها، وطُلب منهم البقاء بعيداً عن أبوابها.

وأضافت أن هناك مفاوضات جارية مع الحكومة الأفغانية لتسليم كابول سلمياً ولا توجد أي خطة على الإطلاق للإطاحة بها عسكرياً.

وقالت "طالبان": "نكرر أنه لا علاقة لنا بالمسؤولين المدنيين والعسكريين في كابول، ولا نسعى للانتقام، وهناك عفو عام عن المسؤولين الحكوميين".