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"الشؤون الإسلامية" تعيد افتتاح مسجدين بعد تعقيمهما في المنطقة الشرقية

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"الشؤون الإسلامية" تعيد افتتاح مسجدين بعد تعقيمهما في المنطقة الشرقية "الشؤون الإسلامية" تعيد افتتاح مسجدين بعد تعقيمهما في المنطقة الشرقية
ليصل مجموع ما تم الانتهاء من تعقيمه واكتمال جاهزيته 2004 مساجد

أعادت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد افتتاح مسجدين بعد إخلائهما مؤقتًا وتعقيمهما في المنطقة الشرقية بعد ثبوت حالات إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين ليصل مجموع ما تم الانتهاء من تعقيمه واكتمال جاهزيته خلال 190 يوماً 2004 مساجد، ويأتي ذلك في إطار الحرص على سلامة مرتادي بيوت الله.
وبينت الوزارة أن تلك الإجراءات المتخذة لمزيد من الحرص على سلامة المصلين بالإضافة لعمليات النظافة والصيانة المستمرة لكافة المساجد، كما دعت الوزارة المصلين ومنسوبي المساجد بالالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية عند ذهابهم للمساجد ومن ذلك لبس الكمامة وإحضار السجادة الخاصة بهم وتحقيق التباعد الجسدي لسلامتهم.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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