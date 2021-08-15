حصيلة قتلى انفجار خزان وقود لبنان ترتفع إلى 28

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حروق بعض المصابين تتطلب نقلهم للعلاج بالخارج

ارتفعت حصيلة الضحايا جراء انفجار خزان الوقود في شمال لبنان، اليوم (الأحد)، إلى 28 شخصاً، بحسب ما أعلن المستشار الإعلامي لوزارة الصحة رضا موسوي.

أوضح وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية حمد حسن إن حالات الحروق الشديدة، ربما تتطلب العلاج السريع بالخارج لإنقاذ الأرواح، وفقاً لـ"رويترز".

وقال "حسن": "نحن بحاجة ماسة للمساعدة إلى إجلاء بعض المصابين إلى الخارج لأن عندنا حالات تستدعي أقسام عناية خاصة ومتخصصة بالحروق أكثر من قدرة المستشفيات اللبنانية على إسعافها".

وكانت حصيلة أولية للانفجار الذي وقع في منطقة عكار، قد أشارت إلى أنه أودى بحياة 20 شخصاً، وتسبب في إصابة نحو 80 آخرين، فيما رفع وزير الصحة اللبناني الحصيلة في وقت سابق اليوم إلى 22 قتيلاً و79 مصاباً.