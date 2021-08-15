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موظف أمام «الأسرة»: «علاقتنا الزوجية نشرتها في مذاكرات على الإنترنت»

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موظف أمام «الأسرة»: «علاقتنا الزوجية نشرتها في مذاكرات على الإنترنت» موظف أمام «الأسرة»: «علاقتنا الزوجية نشرتها في مذاكرات على الإنترنت»

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من داخل محكمة الأسرة، وقف موظف يشكي حاله، خلال حضوره جلسة دعوى النفقة المقامة من طليقته، والأيام السوداء التي عاشها معها خلال السنوات الماضية على حد قوله.

قال الموظف بأنه نشأ في قرية بمحافظة القليوبية، ومنذ نشأته وجد ان هناك احترام متبادل بين والديه، ووقوف الزوجة بجانب زوجها في أوقات الأزمات، إلا أنه اكتشف بأن ما نشأ عليه مخالف للحقيقة الذي يعيشها تماما، وجد زوجته تتعمد إهانته أمام أقاربه وأولاده الثلاثة، ولديها حب تسلط، إضافة إلى رفضها الوقوف بجانبه في أزماته، وكل مشكله تحدث بينهم تقوم بتدوينها ونشرها على موقع التواصل الاجتماعى «الفيس بوك» ويعرفها كل من هو مضاف عندها من الأقارب والأصدقاء، إضافة إلى أنه اكتشف بأن التدوينات التي تنشرها تم نشرها في أكثر من مكان وأصبحت تفاصيل حياتهم وعلاقتهما الزوجية أمام مرئ ومسمع الجميع.

وتابع الموظف بأنه تزوج منذ 5 سنوات من فتاة تعيش في محافظة القاهرة، تعرف عليها في إحدى حفلات زفاف زملائه وكانت زميلة العروسة، ونشأت بينهما علاقة حب استمرت لمدة شهر ونصف وتوجه لخطبتها رسميا، ووافقت على أن تعيش معه في منزله بالقرية،

وأضاف الموظف بأن أنجب منها 3 أولاد، وكانت تعامله هو وأسرته بطريقة سيئة، لدرجة أنها توجهت إلى منزل والده وإهانته أمام الحضور مما تسببت في إصابته بصدمة نفسية من الإهانة، وادعت على والده أشياء لم تحدث ونشرت الحوارات التي دارت على الانترنت.

وأشار الموظف بأن طليقته كانت مدمنة انترنت وتقضى غالبية وقتها في المحادثات بين أصدقائها وترفض رعاية أطفالهما إضافة إلى متطلبات المادية الكثيرة وعدم رضاها باى دخل وانه قرر طلاقها بعد اهانه والده أمام أهل القرية ومحاولة الاعتداء عليه بالضرب، ومنذ طلاقها وهي في صراع معه أمام المحاكم تمكنت من أخذ منقولاتها الزوجية بعد الطلاق، إلا إنها أقامت دعوى تتهمه بتبديد المنقولات الزوجية، ووقفت خلال نظر الدعوى تتشاجر معه وتهدده «مش هسيبك إلا ما حبسك».

المصرى اليوم

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