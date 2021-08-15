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لطلاب الدبلومات الفنية.. كيف تلتحق بكليات الهندسة والتجارة والحقوق والزرعة

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لطلاب الدبلومات الفنية.. كيف تلتحق بكليات الهندسة والتجارة والحقوق والزرعة لطلاب الدبلومات الفنية.. كيف تلتحق بكليات الهندسة والتجارة والحقوق والزرعة

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أعلن المجلس الأعلى للجامعات على موقعه الإلكتروني https://scu.eg/index استمرار التقدم لأداء امتحانات المسابقة الموحدة والمركزية، للطلاب الحاصلين على دبلوم المدارس الثانوية الفنية «نظام الثلاث سنوات» والمدارس الثانوية الفنية «نظام الخمس سنوات» والمعاهد الفنية «نظام السنتان بعد الثانوية» للقبول بكليات (التجارة – الهندسة – الحقوق – الزراعة) بالجامعات الحكومية للعام الجامعي 2021/2022.

ويستمر التقديم في المسابقة الموحدة والمركزية حتى يوم الخميس الموافق 2021/9/9 بالموقع الإلكتروني للمجلس الأعلى للجامعات، على أن يتم الإعلان عن مواعيد الامتحانات لاحقًا.

وعلى الطلاب الراغبين في الالتحاق بهذه المسابقة الدخول على الموقع الإلكتروني للمجلس الأعلى للجامعات https://scu.eg/pages/Comet_Advert للتعرف على كافة القواعد والتفاصيل الخاصة بالتقديم..

المصرى اليوم

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