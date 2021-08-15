زوجة رامي صبري ترد على الاتهامات الموجهة له: «حسبنا الله ونعم الوكيل»

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ردت الإعلامية الرياضية شيما صابر على الاتهامات الموجهة لزوجها رامي صبري بالتفويت للنادي الأهلي خلال مباراة الأهلي وإمبي.

كتبت «صابر» عبر حسابها الرسمي بموقع «فيس بوك»، الأحد: «في ناس بالنسبه ليها كره القدم ٢٠ لاعب بيجرو ورا كوره وإلى يجيب جون بيكسب وفي ناس فاهمين ان كل لاعب في الملعب بيكون ليه دور بيحدده المدير الفني قبل اللقاء».

أضافت: «و في لقاء الاهلي رامي كان ماسك بواليا إلا في الكور الثابته كان بيلعب على ياسر ابراهيم لانه الاخطر في الحته دي وفي زميل تاني دوره يمسك بواليا ودي تعليمات لازم تتنفذ.. وفي الهدف الاول رامي كان بين انه يطلع مع بواليا أو يمسك ياسر ولو كره جت لياسر وقتها هيكون هو إلى مقصر !!ط.

تابعت: «و بالنسبه للطرد دول انذارين كل انذار منع هجمه خطيره ده غير انه خرج ٣ كور كان ممكن يتسببوا في اهداف اكتر ده ردي على إلى بيشكك في مستوي رامي كلاعب» واختتمت: «اما الناس إلى خاضوا في الاعراض والشرف ف حسبنا الله ونعم الوكيل».