ارتفاع ضحايا زلزال هايتي إلى 304 قتلى

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ارتفع عدد ضحايا الزلزال الذي ضرب هايتي أمس، إلى 304 قتلى على الأقلّ ووقوع أضرار جسيمة في جنوب غرب الجزيرة، معيدًا إلى الأذهان الذكريات المؤلمة لزلزال 2010 المدمّر.

وضرب الزلزال الذي بلغت قوّته 7.2 درجة هايتي السبت، على بُعد 12 كلم من مدينة سان لوي دو سود التي تبعد بدورها 160 كلم من العاصمة بور أو برنس، وفق المركز الأمريكي لرصد الزلازل.

وأدّى الزلزال إلى انهيار كنائس ومحال ومنازل ومبان علق مئات تحت أنقاضها.

ويُواصل السكّان انتشال الضحايا العالقين تحت الأنقاض، غالبًا من دون تجهيزات خاصّة، في جهود أشادت بها الحماية المدنيّة، قائلةً إنّ «عمليّات التدخّل الأولى (...) أتاحت سحب كثيرين من تحت الأنقاض، فيما تُواصل المستشفيات استقبال جرحى».

وقالت الحماية المدنيّة إنّ حصيلة ضحايا الزلزال ارتفعت إلى 304 قتلى على الأقلّ، إضافة إلى مئات الجرحى والمفقودين، بعدما كانت أعلنت في حصيلة سابقة عن وجود 227 قتيلاً.

وقال المسؤول عن الحماية المدنيّة جيري شاندلر في مؤتمر صحفي مساء السبت: «أحصينا مقتل 160 شخصًا في الجنوب، و42 في منطقة نِيب، و100 في منطقة جراند آنس، وشخصين في الشمال الغربي».

وعصر السبت، صرّح شاندلر لوكالة فرانس برس بأنّ ثلاثة مراكز استشفاء في بيستيل وكوراي وروزو بلغت أقصى قدراتها الاستيعابيّة.

من جهته، أعلن رئيس وزراء هايتي أرييل هنري أنّ «الحكومة أقرّت في الصباح حال الطوارئ لمدّة شهر عقب وقوع هذه الكارثة»، داعيًا السكّان إلى «التحلّي بروح التضامن» وعدم الاستسلام للذعر.

ويُرتقب أن يتوجّه رئيس الوزراء على رأس وفد من المسؤولين المعنيّين إلى المكان في الساعات المقبلة لـ«تقييم الوضع في مجمله».

في واشنطن، عرض الرئيس جو بايدن مساعدة الولايات المتحدة، قائلاً في بيان: «أحزنني الزلزال المدمّر الذي ضرب سان لوي دو سود في هايتي هذا الصباح»، مشدّدًا على إعداد «استجابة أمريكيّة فوريّة» لـ«تقييم الأضرار» ومساعدة المصابين.