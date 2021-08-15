أخبار عاجلة

جنش: «لاعبو الزمالك على قلب رجل واحد.. وفيه ناس موجهة ضدي» -
«زي النهارده» وفاة الأديب الرائد محمود تيمور 25 أغسطس 1973 -
«زى النهارده» وفاة الفيلسوف الألمانى نيتشه 25 أغسطس 1900 -
«زي النهارده» بداية الحرب الصليبية السابعة 25 أغسطس 1248 -
«زي النهارده» إعدام «نافع داوود» القيادى في ثورة الشواف في العراق 25 أغسطس 1959 -
جهود مكثفة للبحث عن جثة شاب غارق في كفر الشيخ -
تنظيم فعاليات «أنت أقوي من المخدرات» لتوعية السائقين والمواطنين بالهرم -
حمادة أنور: الأهلي لديه مشاكل فنية ويبرر خسارة الدوري بأخطاء التحكيم -
قطع المياه اليوم الأربعاء لمدة 16 ساعة عن 11 منطقة في محافظة القاهرة (تعرف عليها) -
رسالة قوية من حسين لبيب إلى مرتضى منصور عقب التتويج بالدوري الثالث عشر (فيديو) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

ارتفاع ضحايا زلزال هايتي إلى 304 قتلى

Print
ارتفاع ضحايا زلزال هايتي إلى 304 قتلى ارتفاع ضحايا زلزال هايتي إلى 304 قتلى

اشترك لتصلك أهم الأخبار

ارتفع عدد ضحايا الزلزال الذي ضرب هايتي أمس، إلى 304 قتلى على الأقلّ ووقوع أضرار جسيمة في جنوب غرب الجزيرة، معيدًا إلى الأذهان الذكريات المؤلمة لزلزال 2010 المدمّر.

وضرب الزلزال الذي بلغت قوّته 7.2 درجة هايتي السبت، على بُعد 12 كلم من مدينة سان لوي دو سود التي تبعد بدورها 160 كلم من العاصمة بور أو برنس، وفق المركز الأمريكي لرصد الزلازل.

وأدّى الزلزال إلى انهيار كنائس ومحال ومنازل ومبان علق مئات تحت أنقاضها.

ويُواصل السكّان انتشال الضحايا العالقين تحت الأنقاض، غالبًا من دون تجهيزات خاصّة، في جهود أشادت بها الحماية المدنيّة، قائلةً إنّ «عمليّات التدخّل الأولى (...) أتاحت سحب كثيرين من تحت الأنقاض، فيما تُواصل المستشفيات استقبال جرحى».

وقالت الحماية المدنيّة إنّ حصيلة ضحايا الزلزال ارتفعت إلى 304 قتلى على الأقلّ، إضافة إلى مئات الجرحى والمفقودين، بعدما كانت أعلنت في حصيلة سابقة عن وجود 227 قتيلاً.

وقال المسؤول عن الحماية المدنيّة جيري شاندلر في مؤتمر صحفي مساء السبت: «أحصينا مقتل 160 شخصًا في الجنوب، و42 في منطقة نِيب، و100 في منطقة جراند آنس، وشخصين في الشمال الغربي».

وعصر السبت، صرّح شاندلر لوكالة فرانس برس بأنّ ثلاثة مراكز استشفاء في بيستيل وكوراي وروزو بلغت أقصى قدراتها الاستيعابيّة.

من جهته، أعلن رئيس وزراء هايتي أرييل هنري أنّ « أقرّت في الصباح حال الطوارئ لمدّة شهر عقب وقوع هذه الكارثة»، داعيًا السكّان إلى «التحلّي بروح التضامن» وعدم الاستسلام للذعر.

ويُرتقب أن يتوجّه رئيس الوزراء على رأس وفد من المسؤولين المعنيّين إلى المكان في الساعات المقبلة لـ«تقييم الوضع في مجمله».

في واشنطن، عرض الرئيس جو بايدن مساعدة الولايات المتحدة، قائلاً في بيان: «أحزنني الزلزال المدمّر الذي ضرب سان لوي دو سود في هايتي هذا الصباح»، مشدّدًا على إعداد «استجابة أمريكيّة فوريّة» لـ«تقييم الأضرار» ومساعدة المصابين.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
“الصحفيين” تخاطب الحكومة لإجراء انتخاباتها منتصف تشرين الأول

“الصحفيين” تخاطب الحكومة لإجراء انتخاباتها منتصف تشرين الأول

لبنان... الحكومة ترفع أسعار المحروقات

لبنان... الحكومة ترفع أسعار المحروقات

الحكومة العراقية: الانتخابات البرلمانية بموعدها

الحكومة العراقية: الانتخابات البرلمانية بموعدها

الحكومة المصرية تتحرك قانونيًا ضد الممتنعين عن لقاح كورونا

الحكومة المصرية تتحرك قانونيًا ضد الممتنعين عن لقاح كورونا