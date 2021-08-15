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بعد الانتصار على ديبورتيفو ألافيس.. أنشيلوتي يمتدح "بنزيما"

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بعد الانتصار على ديبورتيفو ألافيس.. أنشيلوتي يمتدح "بنزيما" بعد الانتصار على ديبورتيفو ألافيس.. أنشيلوتي يمتدح "بنزيما"

بعد الانتصار على ديبورتيفو ألافيس.. أنشيلوتي يمتدح

امتدح مدرب ريال مدريد كارلو أنشيلوتي مهاجم فريقه كريم بنزيما، وذلك بعد الانتصار على فريق ديبورتيفو ألافيس في الدوري الإسباني.

وأحرزبنزيما هدفين خلال انتصار النادي الملكي على مضيفه ألافيس أمس السبت بنتيجة 4-1، في الجولة الافتتاحية من الدوري الإسباني.

وقال أنشيلوتي في المؤتمر الصحفي عقب نهاية اللقاء: "الشوط الأول كان بطيئًا إلى حد ما عندما كانت الكرة في حوزتنا، وعندما لن تكن معنا كنا في حاجة للضغط بشراسة أكبر، المباراة كانت بطيئة، وهذا ليس ما كنا نريده، لكننا كنا أفضل كثيرًا في الشوط الثاني، وأظهرنا المزيد من الشراسة والجودة".

وأضاف: "ليس من العدل وصف بنزيما بأنه مجرد مهاجم، إنه لاعب متكامل، وأصبح أكثر اكتمالاً مما كان عليه قبل 5 سنوات".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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