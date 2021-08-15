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.. مصري يفاجئ برأيه والرئيس يردّ: "هذا عيب"

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بالفيديو.. مصري يفاجئ السيسي برأيه والرئيس يردّ: "هذا عيب" .. مصري يفاجئ برأيه والرئيس يردّ: "هذا عيب"
خلال افتتاح مشروع الإسكان الاجتماعي

بالفيديو.. مصري يفاجئ السيسي برأيه والرئيس يردّ:

حضر الرئيس المصري عبدالفتاح يوم السبت، فعالية "حوار مع الأسرة المصرية"، واستمع إلى أسئلة المواطنين واستفساراتهم، في حفل إفطار خلال تدشينه مشروعات سكنية.

وحسب وسائل إعلام مصرية، أشاد رجل مصري من الحاضرين بالمشروعات التنموية التي يتم تنفيذها في خاصة المشروعات السكنية التي قضت على العشوائيات، وفاجأ الرئيس قائلًا: "كنت في عزبة الهجانة (منطقة عشوائية شرق القاهرة)، وحضرتك نقلتنا إلى المنطقة الجديدة (أهالينا 2)، وبلكونة شقتي بعزبة الهجانة كلها (تساوي عزبة الهجانة كلها)".

ورد الرئيس السيسي عليه قائلًا: "لا عيب كده.. أنت هتعملنا مشكلة كبيرة كده".

وتابع الرجل قائلًا: "الوحدات السكنية الجديدة تم تنفيذها على أعلى مستوى، والرئيس السيسي أب لنا جميعًا".

وأضاف: "أنا بحبك يا ريس ودايمًا حاطط صورتك في شقتي ومش عايز حاجة تاني".

وحضر عبدالفتاح السيسي يوم السبت افتتاح مشروع الإسكان الاجتماعي بمدينة 15 مايو الذي يضم 63 عمارة بإجمالي 1512 شقة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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