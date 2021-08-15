الجيش اللبناني يكشف تفاصيل جديدة حول انفجار عكار

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كشف الجيش اللبناني بعض ملابسات حادثة انفجار خزان وقود في بلدة عكار، شمالي لبنا، الأحد، مؤكدا أ، الحادثة ناجمة عن استهداف الخزان الذي يحمل وقودا كان يعتزم الجيش توزيعه على المواطنين.

وقال الجيش اللبناني في بيانه: «انفجر خزان وقود داخل قطعة أرض تستخدم لتخزين البحص في بلدة التليل- عكار كان قد صادره الجيش لتوزيع ما بداخله على المواطنين، ممّا أدّى إلى سقوط عدد من الإصابات بين مدنيين وعسكريين».

وأضاف الجيش في بيانه: «بوشرت التحقيقات بإشراف القضاء المختص لمعرفة ملابسات الانفجار»، حسب تعبيره.

إزاء الكارثة التي يشهدها لبنان الذي يعاني أزمة اقتصادية وسياسية طاحنة، وجّه وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن، صباح اليوم، «نداءً لإجلاء الجرحى إلى خارج لبنان»، معلناً وقتذاك إحصاء «22 ضحية وأكثر من 79 جريحاً بانفجار خزان البزين في التليل».

وأعلن حسن أن عدد القتلى ارتفع إلى 22، فيما بلغ عدد الجرحى أكثر من 79 بانفجار خزان المحروقات في بلدة التليل بمنطقة عكار شمالي.

كما دعا رئيس الجمهورية ميشال عون إلى اجتماع استثنائي للمجلس الأعلى للدفاع، ظهر اليوم، في قصر بعبدا، للبحث في تداعيات انفجار مستودع المحروقات في بلدة التليل في عكار.

من جهته، ناشد الأمين العام للهيئة العليا للإغاثة بلبنان، اللواء الركن محمد خير جميع الجمعيات والمنظمات الدولية العاملة في لبنان، تسليم ما توافر لديها من أدوية وأمصال ومستلزمات طبية خاصة بمعالجة الحروق من الدرجة الثانية والثالثة إلى مستشفيات عكار وطرابلس.

وأعلن خير بعد جولة في مستشفى ​السلام في طرابلس «وجود اتصالات مع تركيا، ومحاولة التواصل مع مصر لنقل الحالات الخطرة إلى الخارج».

وانفجرت في ساعة مبكرة من صباح الأحد خزانات وقود في بلدة التليل عكار شمال لبنان، كانت مخبأة في قطعة أرض بالبلدة، بعدما صادرها الجيش اللبناني، وبدأ بتوزيع محتوياتها بحضور 200 شخص تقريبا.

وكان الرئيس اللبناني ميشال عون طلب إجراء تحقيق لكشف ملابسات انفجارعكار، كما دعا إلى استنفار الأجهزة الأمنية والطبية بالمنطقة.

ويعاني لبنان حاليا نقصا حادا في الوقود، وشهدت البلاد في الأيام الأخيرة حوادث خطف صهاريج، ما دفع الجيش اللبناني إلى الإعلان أنه سيداهم محطات الوقود والمستودعات وسيصادر أي كميات مخبأة ويوزعها على المواطنين.