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لتنمية مهارات الطلاب.. مكتبة الإسكندرية تطلق ورش عمل صيفية باللغة الفرنسية

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لتنمية مهارات الطلاب.. مكتبة الإسكندرية تطلق ورش عمل صيفية باللغة الفرنسية لتنمية مهارات الطلاب.. مكتبة الإسكندرية تطلق ورش عمل صيفية باللغة الفرنسية

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يُنظِّم مركز الأنشطة الفرنكوفونية بمكتبة الإسكندرية سلسلة من الأنشطة وورش العمل المتنوعة باللغة الفرنسية، مما يساعد على ممارسة اللغة خلال فترة الصيف.
تضم الأنشطة ورشة عمل بعنوان: «لنتحدث معًا بشكل مختلف بينما نستمتع بالفرنسية»، والتي تهدف إلى تنمية مهارات الطلاب اللغوية والفنية وتدعيم معارفهم التاريخية والثقافية، وتساعدهم في التعرف على تاريخ مكتبة الاسكندرية، وما فيها من متاحف تضم الكثير من الآثار والمخطوطات النادرة.

كما يسعى المركز إلى تنمية مهارات الطلاب، وذلك من خلال القيام بأعمال يدوية بالصلصال الحراري مع الاستمتاع بالقراءة، ومشاهدة الفيديوهات التثقيفية باللغة الفرنسية، بالإضافة إلى تعلم مبادئ ومهارات التمثيل المسرحي.

ويتضمن البرنامج الصيفي الترفيهي تقديم ورشة عمل خاصة بمشروع «قافلة الكلمات العشرة» لعام 2021، والذي يعد مشروعًا دوليًا وثقافيًا، يهدف إلى إلقاء الضوء على بعض الكلمات المستخدمة في الدول الناطقة باللغة الفرنسية.

كما يخصص المركز ورشة عمل للتصوير الفوتوغرافى تحت عنوان: «لنتحدث معًا بالفرنسية: من أجل اكتشاف متاحف مكتبة الإسكندرية» حيث يتم من خلالها دراسة مبادئ وأسس التصوير، والتي تعتمد في المقام الأول على التصوير بداخل المتاحف الموجودة بمكتبة الإسكندرية، مما يساعد على إثراء اللغة الفرنسية لدى المشاركين وزيادة معرفتهم بمقتنيات المكتبة.

ويعقد المركز أيضًا دورة تدريبية للمدرسين بهدف رفع كفاءاتهم ومهاراتهم التربوية، ودورة تدريبية أخرى لطلاب الفرانكوفون في الجامعات الإقليمية، بهدف دعم استخدام اللغة الفرنسية ونشر الوعي بالثقافات الفرنكوفونية.

المصرى اليوم

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