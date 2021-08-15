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رئيس جامعة الفيوم يفتتح الدورة التدريبية في مجال تطبيقات البيولوجيا الجزيئية بكلية الزراعة

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رئيس جامعة الفيوم يفتتح الدورة التدريبية في مجال تطبيقات البيولوجيا الجزيئية بكلية الزراعة رئيس جامعة الفيوم يفتتح الدورة التدريبية في مجال تطبيقات البيولوجيا الجزيئية بكلية الزراعة

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افتتح الدكتور محمد سعيد أبوالغار، القائم بأعمال رئيس جامعة الفيوم، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، فعاليات الدورة التدريبية التي تنظمها كلية الزراعة، في مجال تطبيقات البيولوجيا الجزيئية، بحضور الدكتورة نيفين السواح، عميد الكلية، والدكتورة سناء هارون، أمين عام الدورة التدريبية، ومديرة وحدة معامل النيماتولوجي والبيوتكنولوجي بالكلية، وأيمن حلبة، القائم بأعمال أمين عام الجامعة، وذلك اليوم الأحد الموافق ١٥ /٨ /٢٠٢١.

أوضح الدكتور محمد سعيد أبوالغار أن الدورة التدريبية تتم بالتعاون مع جامعة برشلونة، وتشارك خلالها بالتدريب الدكتورة ماريا مرسيدس، من جامعة برشلونة، في فعاليات مجالات الدورة.

وتابع أن الدورة التدريبية تقام على مدار يومي ١٥ و١٦ أغسطس الجاري، بوحدة معامل النيماتولوجى والبيوتكنولوجى بكلية الزراعة.

كما أشارت الدكتورة نيفين السواح إلى أن الدورة التدريبية تناقش عددًا من الأهداف؛ تشمل المبادئ الأساسية لعلوم النانو، والتدريبات العملية في مجال البايولوجيا الجزيئية، واستخداماتها في مجال الزراعة، بالإضافة إلى إلقاء الضوء على النانوتكنولوجي وأهميته ومجالاته، وخاصة في المجال الزراعي، وتناول النظرة المستقبلية لهذه العلوم، وتأثيرها على التطور العلمي في المجالات المختلفة.

وأكدت أ.د سناء هارون أن علوم النانوتكنولوجيا أصبحت من العلوم المرتبطة بالتطورات الهائلة في جميع المجالات الزراعية والتطبيقية والبيئية والصيدلانية، موضحة أنه تم في مجال الزراعة تغيير الجينات في كثير من النباتات والحيوانات، بهدف تحسين الصفات الوراثية، ومقاومة الأمراض والآفات، وستقوم الدورة التدريبية بمناقشة الموضوعات ذات الصلة وتطبيقاتها، وكذلك تناول الهندسة الوراثية وزراعة الأنسجة.

المصرى اليوم

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