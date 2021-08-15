فتح باب التحويلات إلى كليات جامعة القاهرة 21 اغسطس.. تعرف على الشروط

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أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، عن فتح باب التحويلات أمام الطلاب الراغبين في التحويل إلى كليات جامعة القاهرة للعام الدراسي الجديد 2021/2020 اعتبارًا من السبت 21 أغسطس الجاري ولمدة شهر؛ وذلك ورقيًا بمركز التحويلات بمدينة الطلبة.

وأوضح رئيس جامعة القاهرة، أن الطلاب الراغبين في التحويل عليهم الحصول على بيان حالة دراسية من الكليات المحولين منها، بشرط أن لا يقل التقدير العام للطالب عن ممتاز للتحويل لكلية الهندسة وكليات المجموعة الطبية، وجيد جدًا بالنسبة لبقية الكليات العملية الأخرى، وتقدير جيد للكليات النظرية. ويفرض على الطالب المواد التي لم يسبق له دراستها بجامعة القاهرة طبقا للوائح الكليات.

كما أوضح الدكتور الخشت أنه بالنسبة للطلاب المستجدين الحاصلين على الثانوية العامة، فإن تحويلهم للكليات المتناظرة أو نقل قيدهم للكليات غير المتناظرة يتم عن طريق مكتب تنسيق القبول بالجامعات، مضيفًا أن التحويل لبرامج الساعات المعتمدة بمختلف كليات الجامعة يتم عن طريق الجامعة والكلية.

من جانبه قال الدكتور جمال الشاذلي نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، إن التحويلات تتم في إطار النسبة التي تحددها مجالس الكليات وفي ضوء إمكانياتها بالنسبة لأعداد الطلاب المحولين إليها والشروط الداخلية للكليات، والأولوية في التحويل تكون للطلاب الحاصلين على الدرجات الأعلى، ومن يكون محل إقامتهم في النطاق الجغرافي لجامعة القاهرة.

وأكد نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، على إلتزام كليات جامعة القاهرة بالقواعد التي أقرها مجلس الجامعة بشأن التحويلات، وتطبيق قرارات المجلس الأعلى للجامعات بشأن الطلاب المكفوفين وذوي القدرات الخاصة والمفصولين.