حبس المتهم بقتل زوجته.. والتحقيقات: متزوجين منذ 4 سنوات

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امرت نيابة قسم اول بنها حبس المتهم «احمد ح» ٢٦ سنة سائق بتهمة قتل زوجته «هدي س» في منطقة طابا ببنها ٤ ايام على ذمه التحقيق والتصريح بدفن الجثة وطلب تحريات المباحث.

وكشفت التحقيقات ان المجنى عليها تزوجت من المتهم منذ ٤ سنوات والزوج حاصل على مؤهل عالي ويعيش مع والده في نفس المنزل.

واضافت التحقيقات ان الزوجان على خلاف مستمر ودائما ما تتدخل العائلتان للاصلاح بينهما واعادة لم شمل الاسرة التي لديها اطفال ولد يبلغ من العمر ٣ سنوات وبنت عمرها عام واخر مرة كانت منذ اسبوعين كانت الزوجه تقيم لدي اهلها وتركت المنزل بصحبة الطفلة الصغيرة وتركت الابن مع والده وتدخل اطراف العائلة لحل الخلاف وعادت ولكن سرعان ما تجددت الخلافات مرة أخرى.

في وقت سابق تمكنت اجهزة امن القليوبية من ضبط المتهم بقتل زوجته ببنها بعد ان حضر لقسم الشرطة وسلم نفسه لجهات التحقيق معللا جريمته بالخلافات الزوجية

فيما تم نقل الجثة لمستشفي بنها العام لمناظرتها من الطب الشرعي والتصريح بالدفن.

كان المقدم محمد عماد رئيس مباحث قسم اول بنها تلقي إخطارا من الاهالي بنشوب مشاجرة بين زوجين بمنزلهم بمنطقة طابا ببنها ومصرع الزوجة.

وبالفحص تبين نشوب مشاجرة بين احمد ح سائق وزوجته بسبب الخلافات المنزلية وعدم اعداد الطعام ودلت المعلومات الاولية ان السبب في الواقعة الخلاف على مصروف البيت وعدم إعدادها الطعام له عند عودته من العمل وتولت النيابة التحقيق