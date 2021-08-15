مسار خاص لتقديم لقاح كورونا لطلاب وطالبات الأفلاج

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استعدادًا لعودة آمنة للدراسة بالتعاون مع المستشفى العام

دشن مدير تعليم الأفلاج الدكتور محمد آل مغيرة ومساعد مدير مستشفى الأفلاج العام عبدالعزيز العتيق ظهر اليوم الأحد، مقر مسار خاص بتطعيم لقاح كوفيد19 لطلاب وطالبات الفئة العمرية (١٢- ١٨) ومقره بيت الطالب، بحضور مساعد مدير التعليم للشؤون المدرسية فهد الحقباني مدير مركز اللقاحات مبارك العريم ورئيس قسم الصحة المدرسية محمد الشريدة.

يأتي ذلك استعدادًا لعودة آمنة لمقاعد الدراسة في ظل التعاون المشترك مع مستشفى الأفلاج العام بشأن إعطاء اللقاح لطلاب وطالبات المدارس من الفئة العمرية من ۱۲- ۱۸ عامًا، وتخصيص مسار مستقل لتلقي الطلاب والطالبات لقاح فيروس كورونا في بيت الطالب، يبدأ العمل فيه من اليوم الأحد من الساعة ۱۲ ظهرًا حتى الساعة 3 عصرًا، وفق جدول مواعيد لكل مدرسة تم تعميمه على كافة مديري ومديرات مدارس المرحلتين المتوسطة والثانوية بالمحافظة.