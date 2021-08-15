عسير.. "النقل" تغلق تحويلة تَسببت في عدة حوادث ببحر أبو سكينة

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عسير.. "النقل" تغلق تحويلة تَسببت في عدة ببحر أبو سكينة

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مُطالبة بمحاسبة المقاول لتركه إياها دون إغلاق بعد فتح الجسر الرئيسي

عسير..

أغلق فرع وزارة النقل بمنطقة عسير، تحويلة بمحاذاة جسر وادي الحازم شمال مركز بحر أبو سكينة على الطريق الدولي الحيوي الذي تعبره مئات الشاحنات والسيارات يوميًّا.

ويأتي هذا التحرك بعد قرابة ثلاثة أشهر من إعادة فتح الجسر الرئيسي، وترك المقاول التحويلة التي تم تحويل السير إليها في وقت سابق، عبر رسم الطريق بدهانات وخطوط تحدد المسار، ليواصل عابرو الطريق الاتجاه إليها رغم إغلاقها بالأتربة وآثار السيول والهبوط الحاد الذي تشهده؛ مما تسبب في عدة كان آخرها انقلاب شاحنة قبل عدة أيام في وقت متأخر من الليل.

واستنكر المتضررون وعابرو الطريق تجاهل وإهمال المقاول للوضع؛ رغم ما يشكله من خطورة وتشتيت لانتباه مرتادي الطريق.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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