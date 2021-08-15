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البحرين تدين إطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية صاروخاً باليستياً تجاه نجران

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البحرين تدين إطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية صاروخاً باليستياً تجاه نجران البحرين تدين إطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية صاروخاً باليستياً تجاه نجران
أكّدت وقوفها مع المملكة في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها

البحرين تدين إطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية صاروخاً باليستياً تجاه نجران

أدانت مملكة البحرين، اليوم، إطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية صاروخاً باليستياً تجاه مدينة نجران بالمملكة العربية ، في استهدافٍ ممنهجٍ ومتعمدٍ للمدنيين والمنشآت والأعيان المدنية، مشيدة بكفاءة قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن التي تمكنت من اعتراض الصاروخ وتدميره.

وأكّدت وزارة الخارجية البحرينية، في بيان لها، وقوف مملكة البحرين التام مع المملكة العربية السعودية في كل ما تتخذه من إجراءاتٍ لحماية أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها ومواطنيها والمقيمين فيها، داعية المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقفٍ حازمٍ تجاه استمرار الاعتداءات الإجرامية التي ترتكبها ميليشيا الحوثي الإرهابية منتهكة القانون الدولي الإنساني والقيم الأخلاقية كافة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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