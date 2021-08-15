الكشف وتقديم العلاج لأكثر من 890 مواطناً في قافلة نفذتها مديرية الصحة بأبويط الواسطى

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تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف،سير العمل في خطة القوافل الطبية التي تنفذها إدارة القوافل العلاجية بمديرية الصحة بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني، والتي تستهدف إيصال ودعم مستوى الخدمة الطبية الشاملة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجا، ضمن الجهود التي تنفذها الحكومة في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتقديم الرعاية الصحية وتوفير سبل العيش الكريم للفئات الأولى بالرعاية وفي إطار مبادرة حياة كريمة

وتبين من التقرير،الذي عرضه الدكتور محمد يوسف وكيل وزارة الصحة في هذا المجال،أنه تم تنظيم قافلة طبية«أمس السبت»،بقرية أبويط مركزالواسطى بالتعاون مع مؤسسة إبراهيم أحمد بدران للأعمال الخيرية،وبالتنسيق مع الوحدة المحلية والتضامن الاجتماعي ،وتمت مراعاة كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية ضمن خطة الدولة الشاملة لمجابهة انتشار العدوى بفيروس كورونا،حيث تم تعقيم موقع القافلة ومحيطها قبل وأثناء وبعد انتهاء العمل،علاوة على توزيع كمامات على العاملين والمستهدفين في القافلة،مع التزام فرق العمل والفرق الطبية بتطبيق التدابير الوقائية والإجراءات الصحية

حيث تم الكشف على 892 مستفيد وتوزيع بعض الأدوية بالمجان،وضمت عداً من التخصصات الطبية،شملت(456أطفال، 21 عظام، 192جلدية، 67 رمد، 97 أنف وأذن ،و60 معمل، 10 عمليات تحويل لعمليات)، بجانب تنظيم ندوة توعوية تثقيفية استفاد منها 651 من الموطينن ،وذلك تحت إشراف الدكتورمحمد خلف عبدالحميد منسق القوافل الطبيةومسؤول الإمداد الطبي بمديرية الصحة ،وبالتعاون مع فريق العمل من المؤسسة وبعض المتطوعين من الأهالي والشباب والقيادات المجتمعية بالقرية