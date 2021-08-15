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برلماني: مشكلة الزيادة السكانية مسؤولية مشتركة بين والشعب

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برلماني: مشكلة الزيادة السكانية مسؤولية مشتركة بين الحكومة والشعب برلماني: مشكلة الزيادة السكانية مسؤولية مشتركة بين والشعب

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أكد النائب محمد عبدالله زين الدين، عضو مجلس النواب، أن أزمة الزيادة السكانية هي مسؤولية مشتركة بين والشعب، ولا بد من المجتمع المصرى بجميع مؤسساته وأفراده أن يتحمل الآثار السلبية والخطيرة لهذه المشكلة الكارثية على الاقتصاد الوطني ومستقبل الأجيال القادمة.

وأعلن زين الدين، في بيان اليوم، اتفاقه التام مع تأكيد الرئيس عبدالفتاح السيسى بأن النمو السكانى في سيأكل كل جهد المصريين ولن يشعرك بأى تحسن.

واتهم النائب محمد عبدالله زين الدين، جميع الأنظمة والحكومات السابقة بالفشل في مواجهة هذه الأزمة الخطيرة التي تهدد الأخضر واليابس وتمثل خطراً داهماً على الكم الكبير من الإنجازات والمشروعات القومية العملاقة التي حققها الرئيس السيسى لمصر وشعبها خلال الـ7 سنوات الماضية، مطالباً من حكومة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وجميع مؤسسات الدولة ومؤسسات المجتمع المدنى سرعة التحرك لمواجهة هذه الأزمة.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسى قد شهد افتتاح عدد من المشروعات السكنية المتنوعة، وذلك عبر الفيديو كونفرانس من داخل مدينة بدر.

وقال الرئيس خلال إفطار الأسرة المصرية على هامش افتتاح مشروع الإسكان الاجتماعى بمدينة بدر: «أنت تريد أن يكون لديك 10 أبناء وأن يكونوا متواضعين في كل شيء؟ أم طفلين متعلمين بشكل جيد وتعطيهم وقت جيد؟ هذه مشكلة كبيرة كل المسؤولين السابقين على مدى 60 أو 70 عاما تحدثوا عنها، منذ 100 سنة كنا 9 مليون والآن أكثر من 100 مليون».

المصرى اليوم

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