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نتيجة الثانوية العامة .. 850 طالبا وطالبة يحصلون على درجات الحافز الرياضي

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نتيجة الثانوية العامة .. 850 طالبا وطالبة يحصلون على درجات الحافز الرياضي نتيجة الثانوية العامة .. 850 طالبا وطالبة يحصلون على درجات الحافز الرياضي

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أكد مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أنه تقرر منح درجات الحافز الرياضى لنحو 850 طالب وطالبة بالثانوية العامة وفقا للكشف المرسل من وزارة الشباب والرياضة يتضمن البطولات الرياضية التى حصل عليها الطلاب.

ويتم تطبيق الحافز الرياضي على ممارسي الألعاب الأولمبية وهي: "ألعاب القوى، والجمباز والسباحة ، والتجديف، والدراجات، والمصارعة، والملاكمة، ورفع الأثقال، والسلاح، والجودو، والفروسية، والرماية، والكرة الطائرة، وكرة السلة، وكرة القدم، وكرة اليد، والانزلاق على ، والخماسي الحديث، الهوكي، والتنس، وتنس الطاولة، والتايكوندو، والريشة الطائرة، والقوس والسهم، والكياك".

بالإضافة إلى الألعاب غير الأولمبية و تنتمي للحافز الرياضي وهي "كمال الأجسام، والاسكواش، والقفز بالمظلات ،والرياضات الجوية ،و الكاراتيه، والكونغ فو، والبولو، والغوص والإنقاذ، الجولف، والشطرنج، وكرة السرعة ، كما يشمل الحافز ألعاب اللجنة البارالمبية المصرية.

ويشترط لمنح حافز التفوق الرياضي أن يكون ناتج عن الحصول على بطولة رسمية ومعتمدة في برنامج الاتحاد الدولي للعبة، وأن يكون الطالب مقيدًا بإحدى المدارس المعتمدة أو الخاضعة لإشراف وزارة التربية والتعليم الفني.

كما يجب أن تكون المشاركة في البطولات المركزية، التي تنظمها الإدارة العامة للتربية الرياضية بوزارة التربية والتعليم الفني للألعاب الفردية والجماعية بصفة عامة، وأن لا يكون قد صدر ضده عقوبة تأديبيه من قبل أو تم شطب اسمه من السجلات الرياضية أو الوقف أو الحرمان من الاشتراك

المصرى اليوم

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