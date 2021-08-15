محاضرات عن التخطيط العمراني ومنظومة التراخيص بالديوان العام والوحدات المحلية

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تتواصل فعاليات البرنامج التدريبي للعاملين بديوان عام محافظة بني سويف والوحدات المحلية،والذي يتم تنظيمه تحت رعاية المحافظ«د.محمد هاني غنيم»،وإشراف عام من نائب المحافظ السيد بلال حبش،ويشارك في البرنامج 45 متدربا«كمرحلة أولى»من كوادر وقيادات الصف الثاني بإدارات الديوان العام والوحدات المحلية ،ويعقد على مدار أسبوعين بقاعة ديوان عام المحافظة وكان قد انطلق الأحد 8 من الشهر الجاري.

وتضمنت محاضرات موضوعات ومحاور خاصة بالتخطيط العمراني والإدارات الهندسية والتراخيص،وحاضرا فيها المهندسة نانسي إبراهيم مدير التخطيط العمراني والمهندسة مها أبوبكر رئيس لجنة مراجعة تراخيص البناء بديوان عام المحافظة،حيث تناولتا موضوعات متعلقة بالأحوزة العمرانية والمخططات الإستراتيجيةوالتفصيلية وشرح مواد قانون البناء الموحد والاشتراطات البنائيةالجديدة،وسير العمل في منظومة إصدار واستخراج تراخيص البناء والإحلال والتجديد وقرارات الإزالة وغيرها من الموضوعات.

وكان المحافظ«د.محمدهاني غنيم»قدافتتح البرنامج التدريبي الأحد الماضى«الذي يستهدف تدريب العاملين بالجهاز الإداري بديوان عام المحافظة والوحدات المحلية،على العديد من المجالات والتخصصات،تشمل (مهارات القيادة، التكنولوجيا، التواصل الإداري، إدارة المشروعات ،القانون،القيادة الفاعلة، مكافحة الفساد،الشكاوى وخدمة المواطنين،التحول الرقمي، المجتمع المدني،إدارة الوقت ..وغيرها )والتي يحاضر فيها مجموعة من الأكاديميين وأعضاء من البرلمان والتنفيذيين وقيادات المحافظة من نواب المحافظ والسكرتير العام والمساعد ومدربين معتمدين لدى وزارة التنمية المحلية.

تشهد فعاليات البرنامج التدريبي حضور إشراف كل من أحمد مرسي مدير عام الموارد البشرية، أحمد عادل الأمين المساعد للمجلس الاستشاري للشباب، ونيرة نبيل ضمن الفريق المشرف على متابعة تنفيذ البرامج التدريبية.