إعلان نتيجة الثانوية العامة ومؤشرات التنسيق بالجامعات في مؤتمر واحد الثلاثاء

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تواصل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى اجراء الاستعدادات النهائية لاعلان نتيجة الثانوية العامة خلال بث مباشر ظهر يوم الثلاثاء الموافق ١٧ اغسطس .

ولأول مرة في تاريخ الوزارة سوف يتواجد وزيرا التربية والتعليم والتعليم الفني والتعليم العالي والبحث العلمي لتقديم نتائج الثانوية العامة والمؤشرات الأولية لتنسيق الجامعات.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى ،أنه سيتم اعلان نتيجة الثانوية العامة بشكل مختلف تماما للمرة الأولى بعد تطبيق نظام التقييم المعدل، حيث سيتم اعلان النتيجة (المجموع الكلي) بعد انتهاء المؤتمر الصحفي بثلاث ساعات، وفي نفس اليوم، يتم إتاحة رابط الوزارة للحصول على تفاصيل النتيجة ودرجات المواد وترتيب الطالب العام والترتيب في كل مادة.

ويستطيع الطالب معرفة مستواه في المادة الدراسية الواحدة مقارنة بزملائه على مستوى الجمهورية، والتعرف على مؤشرات القوة والضعف في كل مادة.

وأكدت الوزارة انتهاء ظاهرة حصول الطلاب على نسبة 100%، وهناك اختلاف واضح في شريحة المجاميع نتيجة تراجع ظاهرة ارتفاع مجاميع الطلبة.

من جانبه أكد الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن الوزارة ستوفر أسئلة امتحانات الثانوية العامة للدفعة الحالية ( 2020-2021 ) لتصبح نماذج استرشادية للطلاب بدفعات السنوات القادمة.

وأكد شوقى حرمان أكثر من ٣٦٠ طالبا وطالبة من دخول الامتحان لمدة عامين وحجب نتائجهم بسبب الغش ،مشددا على أن الطلاب الغشاشين لن يحصلوا على أماكن الطلاب بالجامعات نتيجة ارتفاع مجاميع هؤلاء الطلاب نتيجة الغش.

وقال شوقي :نعمل حالياً على تطبيق معايير الجودة على كل البيانات الالكترونية الخاصة بنتيجة الثانوية العامة، لضمان عدم وجود أي خطأ من أي نوع.

وتتم حاليا مراجعة نتائج الطلاب والطالبات بكل دقة وتحديد الأوائل بكل شعبة وبكل محافظة وفقا لمعايير جديدة كلياً.

ونفى شوقيى ما تردد عن تطبيق العتبة الآمنةودرجات الرأفة بنتيجة امتحانات الثانوية العامة، موضحا أن كل هذا لا أساس له من الصحة ولا يوجد شيء اسمه «العتبة الآمنة».

وأكد شوقى أن التصحيح هذا العام إلكتروني ويتم في مكان مركزي ولا يوجد تصحيح في كنترولات مثل الأعوام الماضية، ولا يستطيع أحد الوصول للنتائج حتى الوزير شخصيا.

وقال التغيير الجذري في نوعية وشكل الأسئلة وكذلك طرق التصحيح يتنافى مع الأفكار القديمة والتكهنات المبنية على الأعوام الماضية وبالتالي كل ما يقال في هذا الشأن من خيال كاتبه فقط.

وتابع قائلا: لا نستخدم المنطق القديم لدرجات الرأفة ولم نضف ١٠٪؜ كما يردد البعض، ولكن هناك أساليب علمية حديثة لظبط مستويات الصعوبة، تتم الآن ولا تزال النتيجة في نطاق الإعداد وتطبيق معايير الجودة على كل البيانات الإلكترونية لضمان عدم وجود أي خطأ من أي نوع.

وقال نحن نطبق حاليا العقوبات على الطلاب الغشاشين ونحجب نتائجهم، وكذلك نستخرج المؤشرات العامة، ونعد قاعدة البيانات للإعلان عنها .