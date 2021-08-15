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«الفيوم»: غلق وتشميع 22 مقهى مخالف ورفع 91 حالة إشغال

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«الفيوم»: غلق وتشميع 22 مقهى مخالف ورفع 91 حالة إشغال «الفيوم»: غلق وتشميع 22 مقهى مخالف ورفع 91 حالة إشغال

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تفقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، خلال جولة ليلية مكبرة مساء أمس، عدداً من الأحياء والمناطق بمدينة الفيوم، للتأكد من الإلتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية بالمطاعم، والمقاهي والمحال التجارية، وكذا متابعة أعمال النظافة ورفع الإشغالات، وذلك بحضور الأستاذ أحمد شاكر رئيس مركز ومدينة الفيوم، ومسئولي شرطة المرافق.

أوضح الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أن جولة المحافظ الميدانية، شملت مناطق الحادقة، وباغوص، والحواتم، والطريق الدائرى، إضافة إلى شوارع النبوي المهندس، وجمال عبدالناصر، ومصطفى باشا.

وأضاف، أنه خلال الجولة رصد المحافظ، 11 مقهي مخالف لتطبيق الإجراءات الاحترازية وتُقدم «الشيشة لروادها بالمخالفة للتعليمات، وعلي الفور وجه المحافظ بغلق وتشميع تلك المقاهي مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك المخالفات.

كما قام الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، بجولة تفقدية مساء أمس للتأكد من إلتزام المواطنين وأصحاب المطاعم والمقاهي والمحال التجارية بالإجراءات الاحترازية، شملت شارع مدرسة الزراعة بمدينة الفيوم، وميدان عبدالمنعم رياض، والطريق الدائري، وطريق أبشواي السياحي، وقريتي سنرو وأبوكساه، ومدينة أبشواي، وشارعي الكنيسة، والسكة الحديد، بمدينة أبشواي، وأسفرت الحملة عن غلق عدد 8 مقاهٍ، لتقديمها الشيشة لروادها، فضلاً عن اتخاذ الاجراءات القانونية لعدد 9 مطاعم ومحلات تجارية مخالفة وعدم إلتزام العاملين بها بارتداء الكمامات، كما وجه نائب المحافظ بفض أحد الأفراح بسنرو، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ولفت المتحدث الرسمي، إلي جولة المحاسب محمد أبوغنيمة سكرتير عام المحافظة، مساء أمس بمركز إطسا، بمرافقة الأستاذ خالد فراج رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة إطسا، حيث شملت الجولة تفقد شوارع مدينة إطسا وقرية أبوصير دفنو، للتأكد من إلتزام المواطنين والمطاعم والمقاهي والمحال التجارية بالإجراءات الوقائية والاحترازية، ومتابعة أعمال النظافة والاشغالات، وأسفرت الحملة عن تحرير 27 محضر إشغال وتحرير 18 مخالفة لعدم ارتداء الكمامة.

كما قام المهندس أيمن عزت السكرتير العام المساعد للمحافظة، بجولة ميدانية موسعة بمركزي سنورس وطامية رافقه خلالها رئيسا المركزين، وذلك لمتابعة تطبيق الإجراءات الإحترازية بالمطاعم والمقاهي والمحال التجارية للوقاية من عدوي ، وكذا متابعة رفع الإشغالات من حرم الطرق العامة لتيسير حركة المرور والسير، حيث أسفرت الحملة عن رفع 45 حالة إشغال لمحال تجارية وباعة جائلين بحرم الطريق العام، وغلق أحد المقاهي لمخالفة الإجراءات الإحترازية وتقديم الشيشة.

أما في مركز طامية فقد نجحت الحملة في غلق وتشميع 2 مقهي بقرية كفر محفوظ لعدم الالتزام بالإجراءات الإحترازية وتقديم الشيشة لروادها، وتحرير 18 مخالفة لمواطنين لعدم ارتداء الكمامة، ورفع عدد 29 إشغال طريق لتيسير حركة السير والمارة.

المصرى اليوم

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