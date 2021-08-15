«الفيوم»: غلق وتشميع 22 مقهى مخالف ورفع 91 حالة إشغال

اشترك لتصلك أهم الأخبار
تفقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، خلال جولة ليلية مكبرة مساء أمس، عدداً من الأحياء والمناطق بمدينة الفيوم، للتأكد من الإلتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية بالمطاعم، والمقاهي والمحال التجارية، وكذا متابعة أعمال النظافة ورفع الإشغالات، وذلك بحضور الأستاذ أحمد شاكر رئيس مركز ومدينة الفيوم، ومسئولي شرطة المرافق.
أوضح الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أن جولة المحافظ الميدانية، شملت مناطق الحادقة، وباغوص، والحواتم، والطريق الدائرى، إضافة إلى شوارع النبوي المهندس، وجمال عبدالناصر، ومصطفى باشا.
وأضاف، أنه خلال الجولة رصد المحافظ، 11 مقهي مخالف لتطبيق الإجراءات الاحترازية وتُقدم «الشيشة لروادها بالمخالفة للتعليمات، وعلي الفور وجه المحافظ بغلق وتشميع تلك المقاهي مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك المخالفات.
كما قام الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، بجولة تفقدية مساء أمس للتأكد من إلتزام المواطنين وأصحاب المطاعم والمقاهي والمحال التجارية بالإجراءات الاحترازية، شملت شارع مدرسة الزراعة بمدينة الفيوم، وميدان عبدالمنعم رياض، والطريق الدائري، وطريق أبشواي السياحي، وقريتي سنرو وأبوكساه، ومدينة أبشواي، وشارعي الكنيسة، والسكة الحديد، بمدينة أبشواي، وأسفرت الحملة عن غلق عدد 8 مقاهٍ، لتقديمها الشيشة لروادها، فضلاً عن اتخاذ الاجراءات القانونية لعدد 9 مطاعم ومحلات تجارية مخالفة وعدم إلتزام العاملين بها بارتداء الكمامات، كما وجه نائب المحافظ بفض أحد الأفراح بسنرو، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
ولفت المتحدث الرسمي، إلي جولة المحاسب محمد أبوغنيمة سكرتير عام المحافظة، مساء أمس بمركز إطسا، بمرافقة الأستاذ خالد فراج رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة إطسا، حيث شملت الجولة تفقد شوارع مدينة إطسا وقرية أبوصير دفنو، للتأكد من إلتزام المواطنين والمطاعم والمقاهي والمحال التجارية بالإجراءات الوقائية والاحترازية، ومتابعة أعمال النظافة والاشغالات، وأسفرت الحملة عن تحرير 27 محضر إشغال وتحرير 18 مخالفة لعدم ارتداء الكمامة.
كما قام المهندس أيمن عزت السكرتير العام المساعد للمحافظة، بجولة ميدانية موسعة بمركزي سنورس وطامية رافقه خلالها رئيسا المركزين، وذلك لمتابعة تطبيق الإجراءات الإحترازية بالمطاعم والمقاهي والمحال التجارية للوقاية من عدوي فيروس كورونا، وكذا متابعة رفع الإشغالات من حرم الطرق العامة لتيسير حركة المرور والسير، حيث أسفرت الحملة عن رفع 45 حالة إشغال لمحال تجارية وباعة جائلين بحرم الطريق العام، وغلق أحد المقاهي لمخالفة الإجراءات الإحترازية وتقديم الشيشة.
أما في مركز طامية فقد نجحت الحملة في غلق وتشميع 2 مقهي بقرية كفر محفوظ لعدم الالتزام بالإجراءات الإحترازية وتقديم الشيشة لروادها، وتحرير 18 مخالفة لمواطنين لعدم ارتداء الكمامة، ورفع عدد 29 إشغال طريق لتيسير حركة السير والمارة.