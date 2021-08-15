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ميلاد أول طفلة إسرائيلية على أرض الإمارات

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ميلاد أول طفلة إسرائيلية على أرض الإمارات ميلاد أول طفلة إسرائيلية على أرض الإمارات

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أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية، اليوم الأحد، تسجيل أول مولودة إسرائيلية في الإمارات العربية المتحدة، بالتزامن مع مرور عام على توقيع البلدين معاهدة سلام تاريخية.

وقالت الوزارة في تغريدة على حسابها في «تويتر» باللغة العربية، إن المولودة الجديدة «تأتي للدنيا تزامنا مع مرور عام على اتفاقيات إبراهيم».

وجاء في تغريدة وزارة الخارجية الإسرائيلية: «رُزق القنصل الإسرائيلي في دبي إيلان سازتولمان بطفلة وهي أول مولود إسرائيلي يولد على أرض الإمارات».

وأضافت: «الزوجان قررا ولادة طفلتهما بالإمارات ليخلد اسمها في سجل السلام».

أما القنصل الإسرائيلي في دبي، فكتب على «تويتر» :«مرحبًا بكم في هذا العالم، ميا سازتولمان ستاروستا ليمبير، ابنتنا الجديدة المحبوبة (بالفعل ).

مضيفا «لقد ولدت بعد ظهر أمس في مدينة دبي الجميلة- الإمارات العربية المتحدة. أول طفل إسرائيلي يولد في البلاد منذ اتفاق إبراهيم. يا له من شرف».

وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد لم يفوت هذه المناسبة فكتب على حسابه في تويتر: «ميا سازتولمان هي أول طفل إسرائيلي يولد في دبي».

وتابع «مبروك لإيلان سازتولمان رئيس التمثيل الإسرائيلي في دبي وزوجته جاكي».

وفي الثالث عشر من أغسطس 2020 أعلن الرئيس الأمريكي السابق دونالد عن اتفاق للسلام بين الإمارات وإسرائيل، قبل توقيع البلدين على المعاهدة في 15 سبتمبر الماضي في البيت الأبيض، بحضور دولي واسع.

معاهدة سلام اعتبر خبراء أنها بمثابة بزوع «فجر أوسط جديد»، خصوصا أنها جاءت بعد نحو 3 عقود من اتفاق مماثل مع الأردن في 1994، وقبلها مع العام 1979.

ولحق بقطار السلام بعد الإمارات كل من البحرين والسودان والمغرب، وذلك في غضون أقل من 4 أشهر، ما يعبدالطريق أمام مسار سلام شامل بالشرق الأوسط لا يستثني فلسطين.

المصرى اليوم

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