ضبط 6 مصانع غير مرخصة لإنتاج المخصبات الزراعية بالقليوبية

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تمكنت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، من ضبط 6 مصانع بدون ترخيص، تفتقد للإشتراطات الصحية والبيئية لإنتاج المخصبات الزراعية بالقليوبية.

وأكدت تحريات ومعلومات إدارة البحث الجنائى بالإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، قيام بعض الأشخاص بإقامة مصانع وشركات عشوائية بنطاق مديرية أمن القليوبية تفتقد للإشتراطات الصحية والمعايير البيئية لإنتاج المخصبات الزراعية وصناعة المطهرات والمخلفات البلاستيكية المغشوشة والمقلدة، والتى يؤدى إستهلاكها للإضرار بالصحة العامة للمواطنين.

عقب تقنين الإجراءات تم مداهمتهم وضبط 6 مصانع بدون ترخيص، ضُبط بداخلها.

10 طن منتج نهائى، و620 إسطوانة أكسجين، و4،7 طن مواد خام بلاستيكية وأدوات منزلية ومواسير بلاستيكية، و4 طن مخلفات معدنية لأسلاك الألومنيوم، و4،5 طن، مواد خام مخلفات مطاطية، و24 طن مواد خام ومنتج نهائى لمخصبات زراعية، و30 طن مواد خام ومنتج نهائى أعلاف بالمخالفة لقانون حماية مستلزمات الإنتاج الزراعى والحيوانى.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.