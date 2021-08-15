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هشام خرما يحيي حفلا جماهيريا بالساحل الشمالي

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هشام خرما يحيي حفلا جماهيريا بالساحل الشمالي هشام خرما يحيي حفلا جماهيريا بالساحل الشمالي

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أحيال الموسيقار هشام خرما حفل ضخم بالساحل الشمالي وقدم اكبر عرض موسيقي ناري يمزج بين الموسيقى الإلكترونية والأوركسترا لأول مرة في مع «شو» متكامل من العروض البصرية والألعاب النارية والعرض الاستعراضي الراقص، مزج بين لمسته الخاصة للإلكترونيك ميوزيك مع التوزيع الأوركسترالي لأوركسترا سنكوب بقيادة المايسترو جورج قلته، مع تقديمه العرض اللايف الأول لأجدد مقطوعاته الموسيقية «نجمة الشمال»، مقطوعة موسيقية مدتها 12 دقيقة أعدها خصيصا للحفل.

ومن جانبه أعرب هشام خرما عن سعادته للمشاركة في افتتاح حدث عالمي مشرف على أرض مصرية، بعرض موسيقي جرى التحضير له لمدة أربعة أشهر، ويعد نتاج أول تعاون فني بينه وبين المايسترو جورج قلته، تمهيدا لمشروع جديد يمزج بين موسيقاه وبين التوزيع الأوركسترالي في تقديم «شو» متكامل من حيث الألعاب النارية والاستعراضات الراقصة والإبهار البصري في العروض المرئية والإخراج، وتعاون خلاله خرما مع مصممة الرقصات خديجة العرقان ومصصمة الأزياء دينا نصير وافنت هاوس للتنظيم ومصصمة العروض البصرية رنا الأرنقوطي بجانب المخرج عمرو الوديدي الذي شارك في إخراج موكب المومياوات العالمي.

ويأتي هذا الحفل الضخم ضمن انطلاقة جولة حفلات هشام خرما الصيفية، بعد مشاركته في مهرجان الصيف بمكتبة الإسكندرية ودار الأوبرا المصرية بالقاهرة، في مستهل انتعاشة موسيقية يعيشها خرما حاليا بعد وضعه مؤخرا الموسيقى التصويرية لفيلم «ماكو»، أول فيلم مصري يتم تصويره تحت ، بعد النجاح الكبير الذي حققه في موسيقى مسلسل «النهاية»، كما ينشغل حاليا بوضع الموسيقى التصويرية لأول فيلم ثري دي عربي «يوم 13»، وسط تحضيره لإطلاق ألبومه الموسيقي الجديد.

المصرى اليوم

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