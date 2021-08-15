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جي بي سي نيوز :- أعلن الرئيس اللبناني ميشال عون في تصريح صحافي اليوم السبت أن مسار تشكيل الحكومة الجديدة سالك، معربا عن أمله قريبا بتشكيل حكومة لمواجهة تراكم الأزمات بما يرضي تطلعات اللبنانيين.

واضاف أن الظروف الصعبة التي يجتازها لبنان نتيجة تراكمات سياسات مالية خاطئة، لا يمكن لها بأي حال من الأحوال ان تقضي على عزيمتنا في المضي قدما في معالجة تداعياتها.

يذكر أن عون كلف قبل ثلاثة اسابيع الرئيس نجيب ميقاتي بتشكيل الحكومة الجديدة بموجب استشارات ملزمة دستوريا اجراها مع اعضاء البرلمان.

من جهة ثانية، تسبب إغلاق محطات الوقود في لبنان لليوم الثاني على التوالي، بتعطل حركة النقل وتوقف غالبية مولدات التوزيع الكهربائي الخاصة عن العمل، واعتماد مؤسسة كهرباء لبنان الرسمية التقنين القاسي في التغذية الكهربائية.

ومنذ اعلان مصرف لبنان المركزي قبل يومين قرار وقف دعم المحروقات، يدور خلاف بين وزارة الطاقة وموزعي المحروقات بشأن تسعير المحروقات ما حدا بالموزعين الامتناع عن تزويد السوق بالمادة.

وقال مصدر في وزارة الاقتصاد لمراسل وكالة الأنباء الأردنية (بترا) في بيروت إن المديرية العامة للنفط والمصرف المركزي طلبا في بيان مشترك من الشركات المستوردة للنفط تزويد السوق المحلي بالمحروقات مع إعطاء الاولوية للمستشفيات ومصانع الأدوية و الامصال، والأفران والمطاحن والمرافق الحيوية عبر جداول تصدر عن وزارتي الصحة والاقتصاد والتجارة، مع مراقبة التوزيع والالتزام بالأسعار الرسمية المعتمدة لمنع التهريب والتخزين والبيع عبر السوق السوداء.

واعلن الجيش اللبناني في بيان أن وحداته ستباشر عمليات دهم محطات تعبئة الوقود المقفلة، وستصادر كل كميات البنزين التي يجري ضبطها مخزنة في هذه المحطات وتوزيعها مباشرة للمواطنين دون بدل.

--(بترا)