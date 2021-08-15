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دون موعد سابق.. توفير لقاح كورونا لطلاب وطالبات "ملكية ينبع"

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دون موعد سابق.. توفير لقاح كورونا لطلاب وطالبات "ملكية ينبع" دون موعد سابق.. توفير لقاح كورونا لطلاب وطالبات "ملكية ينبع"
أهابت بالجميع سرعة استكمال الحصول على الجرعتين استعداداً للعودة إلى الدراسة

دون موعد سابق.. توفير لقاح كورونا لطلاب وطالبات

أكّد قطاع التعليم بالهيئة الملكية بينبع، بالتعاون مع برنامج الخدمات الصحية، التنسيق مع المركز الطبي لتخصيص الفترة من الساعة الواحدة حتى الساعة الثالثة مساءً يومياً لتلقي اللقاحات لطلاب وطالبات الكليات والمعاهد دون مواعيد مسبقة شريطة إبراز بطاقة الطالب أو خطاب التعريف أو إشعار القبول للمستجدين.

وأهابت وكالة شؤون الطلاب بكليات ومعاهد الهيئة الملكية بينبع، بالجميع، ضرورة سرعة استكمال الحصول على جرعتين من لقاح كورونا استعداداً للعودة إلى الدراسة الحضورية يوم الأحد 21 المحرم، كما أهابت بجميع الطلاب والطالبات، ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية كافة الموصي بها من وزارة الصحة، مؤكدة أن عدم الالتزام بذلك يعرّض المخالف للعقوبة التي قد تصل إلى الفصل النهائي من الكليات والمعاهد.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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