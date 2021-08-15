لدفع الأعمال وتذليل المعوقات.. محافظ القليوبية يتابع مشروعات بطوخ وشبرا الخيمة

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قام عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، بجولة تفقدية لمتابعة عدد من المشروعات بطوخ وشبرا الخيمة، لدفع الأعمال وتذليل المعوقات والوقوف على نسب التنفيذ.

وقال بيان صحفي، الأحد، إن المحافظ بدأ الجولة بتفقد المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين لمركز ومدينة طوخ، لمتابعة سير العمل في استقبال استكمال طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء، موجها العاملين بالمركز بتقديم كل التسهيلات والتيسيرات لمساعدة المواطنين في إنهاء الإجراءات في وقت قياسي ودون أي أعباء عليهم، بجانب الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية داخل قاعات المراكز التكنولوجية من خلال اتخاذ كافة أساليب التعقيم والتطهير، وتطبيق التباعد بين المواطنين وارتداء الكمامة، وتوفير مقاعد إضافية.

وأكد «الهجان»، على استمرار اعتماد قرارات التصالح في مخالفات البناء «نموذج 10»، بمختلف مراكز المحافظة، وتسليمها للمواطنين الذين استوفوا جميع اجراءات التصالح وقاموا بتسديد المبالغ المستحقة وفقًا لتقدير لجنة البت في مخالفات البناء واللجان الفنية بعد استيفاء كافة المستندات والاشتراطات.

وتابع المحافظ الجولة بتفقد أعمال توسعة الطريق عند كمين الكورنيش بحي غرب شبرا الخيمة، حيث تم توسعة الطريق وفتح حارة مرورية جديدة بالتنسيق مع مديرية أمن القليوبية وذلك لاستيعاب الكثافات المرورية بالطريق خصوصا القادم من ترعة الاسماعيلية أسفل كوبري المظلات حيث تابع المحافظ أعمال إنشاء سور جديد لنقطة التفتيش عند الكمين، حيث وجه المحافظ مدير مديرية الطرق بسرعة الانتهاء من الإنشاءات خلال يومين.

وتفقد شارع المنتزه خلف قصر محمد على لمتابعة أعمال رفع كفاءة الطريق مع ترميم سور القصر من أمام معهد التعاون الزراعي ودهان واجهات المباني المطلة على القصر بلون موحد وبشكل تنسيقي وحضاري متميز، موجها لرئيس الحي بالبدء في أعمال رصف الشوارع المحيطة بالقصر،

كما تابع المحافظ أعمال إزالة المباني المتعارضة مع المشروع القومي لتوسعة الطريق الدائري بنطاق محافظة القليوبية بحي غرب ومدينة الخصوص، للوقوف على مستجدات الأعمال وتذليل أي معوقات ميدانيا بموقع الإزالة، حتى لا تتسبب في أي تعطيل للخطة الموضوعة لذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بمتابعة المشروعات القومية الجارية، موجها بسرعة الانتهاء من أعمال الإزالة للمساهمة في المشروع القومي لتوسعات الطريق الدائري.