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وزير الرى ومحافظ بورسعيد يتفقدان محطة معالجة مياة مصرف بحر البقر بشرق بورسعيد

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وزير الرى ومحافظ بورسعيد يتفقدان محطة معالجة مياة مصرف بحر البقر بشرق بورسعيد وزير الرى ومحافظ بورسعيد يتفقدان محطة معالجة مياة مصرف بحر البقر بشرق بورسعيد

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تفقد الدكتور محمد عبدالعاطى وزير الموارد المائية والري، واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأحد صباحا، محطة معالجة مياة مصرف بحر البقر بشرق بورسعيد، وذلك لمتابعة مستجدات العمل بالمحطة ومعدلات التنفيذ الجارية حتى الآن.

واستمعا «وزير الرى والموارد المائية» و«محافظ بورسعيد» لشرح تفصيلى من أحد المختصيبن بالأعمال الجارية بالمحطة الواقعة بشرق بورسعيد، وأكد «محافظ بورسعيد» ان محطة معالجة مياة مصرف بحر البقر تعد أكبر محطة معالجة مياه صرف في تاريخ بتكلفة 1.2 مليار دولار وتعالج مياه الصرف الزراعي لمصرف بحر البقر بطاقة 5.6 مليون م٣ يوميا وحوالي ٢ مليار م٣ كل سنة.

وأكد «محافظ بورسعيد» أنه العمل يسير على قدم وساق لإنهاء الأعمال الإنشائية الجارية بالمحطة، والتى تساهم في تحويل مسار مصرف بحر البقر ومعالجته (ثلاثيًا) يوميا بطاقة 5.6 مليون م٣ والمياه المعالجة سيتم نقلها إلى شمال سيناء من خلال سحارة السلام جنوب بورسعيد، لتساهم في استصلاح 400 الف فدان في سهل الطينة وجنوب القنطرة شرق و30 يونيو، وبئر العبدوالسر والقوارير والتى سيكون سهل الوصول إلى مشروع استصلاح اراضي شمال سيناء من خلال انفاق قناة السويس الجديدة

وأوضح «وزير الرى والموارد المائية» أن محطة معالجة بحر البقر تنقذ بحيرة المنزلة من التلوث وتعيد اليها الحياة البحرية وتستصلح 400 الف فدان في شمال سيناء من مياه مهدرة سنويًا ومحطة معالجة بحر البقر هتكون اكبر محطة من نوعها في تاريخ مصر بطاقة 5.6 مليون م٣

وأشاد «الوزير» و«المحافظ» بمعدلات التنفيذ التي تمت حتى الآن، ووجها بسرعة إنجاز كافة الأعمال في اقرب وقت، بما يساهم في سرعة الاستفادة من المحطة في تحقيق خطة التنمية المنشودة بالمنطقة.

المصرى اليوم

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