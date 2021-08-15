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مايا دياب تستغيث بمصر ودول الجوار لمساعدة لبنان بعد انفجار عكار

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مايا دياب تستغيث بمصر ودول الجوار لمساعدة لبنان بعد انفجار عكار مايا دياب تستغيث بمصر ودول الجوار لمساعدة لبنان بعد انفجار عكار

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بينما يعاني لبنان أزمة سياسية واقتصادية طاحنة، ناشدت الفنانة اللبنانية مايا دياب الدول المجاورة للبنان للتدخل وتقديم المساعدة لضحايا انفجار عكار، في بلدها لبنان.

وكتبت مايا دياب عبر حسابها الشخصي بموقع التدوينات القصيرة «تويتر» مطالبة والأردن وتركيا بإرسال مساعدات لنقل الجرحي، لعدم قدرة النمستشفيات اللبنانية على استيعاب الجرحى، نظرًا للوضع الذي تشهده البلاد.

وأضافت دياب: «ارجو من الدول المجاورة المساعدة بنقل الجرحى للعلاج الفوري بطائرات اسعاف مصر الأردن تركيا بسبب عدم قدرة المستشفيات اللبنانية على العلاج وعدم وجود الادوية المطلوبة للحروق لفاجعة كهذه».

وكانت مايا دياب طرحت مؤخرا أغنية «وطني اللي جاي» من كلمات أحمد ماضي، وألحان وتوزيع هادي شرارة، لأحياء الذكرى الأولى لانفجار مرفأ بيروت.

وسط أزمة المحروقات الحادة التي تشل المرافق العامة والخدمات في لبنان الذي يعاني أزمة اقتصادية وسياية حادة، انفجر صباح اليوم الأحد 15 أغسطس، خزان المحروقات في بلدة التليل في منطقة عكار شمالي لبنان، وراح ضحيته 28 شخصا فضلًا عن إصابة حوالي 79 آخرين، بجروح حتى هذه اللحظة جرّاء انفجار صهريج وقود، وفق ما أعلنه الصليب الأحمر الأحمر اللبناني.

ولم ترد أي تفاصيل في الوقت الحاضر حول سبب الانفجار الذي وقع في وقت يعاني لبنان منذ أسابيع طويلة من نقص في المحروقات ينعكس سلباً على قدرة المرافق العامة والمؤسسات الخاصة وحتى المستشفيات على تقديم خدماتها.

وأظهرت مقاطع انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي حريقاً كبيراً في موقع الانفجار.

يان للجيش اللبناني حول التحقيق في الحادث

أوقفت مديرية المخابرات قيد التحقيق المدعو ر .أ. ابن _ صاحب قطعة الأرض التي انفجر بها خزان الوقود بتاريخه في بلدة التليل-عكار، وأدّى إلى سقوط عدد من الإصابات بين مدنيين وعسكريين.

وأعلنت مديرية التوجيه، بالجيش اللبناني في بيان رسمي اليوم، أنّه «بتاريخ 15 / 8 /2021، وقرابة الساعة الثانية فجراً، انفجر خزان وقود داخل قطعة أرض تستخدم لتخزين البحص في بلدة التليل- عكار كان قد صادره الجيش لتوزيع ما بداخله على المواطنين، ممّا أدّى إلى سقوط عدد من الإصابات بين مدنيين وعسكريين»، لافتة إلى أنّ «التحقيقات بوشرت بإشراف القضاء المختص لمعرفة ملابسات الانفجار».

المصرى اليوم

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