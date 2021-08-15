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الأرصاد تعلن بشرى سارة للمواطنين: «موجة الحرارة انكسرت» ()

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الأرصاد تعلن بشرى سارة للمواطنين: «موجة الحرارة انكسرت» (فيديو) الأرصاد تعلن بشرى سارة للمواطنين: «موجة الحرارة انكسرت» ()

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قال الدكتور محمود شاهين مدير وحدة التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، إن درجة الحرارة العالية بدأت في الانكسار وستعود للمعدل الطبيعي، مؤكدا في الوقت ذاته ارتفاع نسبة الرطوبة، وتتجاوز 80 و85% على القاهرة ومحافظات الوجه البحري، و90% على السواحل الشمالية.

وأشار «شاهين»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الورد» المذاع على قناة «TeN»، اليوم الأحد، أن ارتفاع نسبة الرطوبة هو العامل الأساسي في إحساسنا بارتفاع درجة الحرارة.

وأكد مدير وحدة التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة تتراوح بين 36 و37 درجة على القاهرة خلال هذا الأسبوع، مشيراً إلى أن الأجواء ستكون مستقرة بشكل كبير.

المصرى اليوم

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