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هاني رمزي سفيرا فوق العادة لسمبوزيوم «أرتا مرسانا»

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هاني رمزي سفيرا فوق العادة لسمبوزيوم «أرتا مرسانا» هاني رمزي سفيرا فوق العادة لسمبوزيوم «أرتا مرسانا»

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تم اختيار الفنان هاني رمزي سفيرا للسعادة في إطار فعاليات سومبوزيوم أرتا مرسانا الذي يقام حاليا بمدينة العلمين بمشاركة 40 من أهم رسامي العالم يمثلون مدارس وتيارات فنية مختلفة.

من المقرر أن يتسلم هاني درع تكريمه في حفل ختام السومبوزيوم يوم 23 أغسطس الجاري.

أعرب هاني رمزي عن سعادته بالإختيار والتكريم وقال: أن هذا التكريم يمثل أهمية كبيرة بالنسبة له كونه يأتي من أطفال ومن ذوي الهمم فهو أمر أسعده كثيرا ويعتبره مؤشرا بأنه يسير في الطريق الصحيح بالأعمال الكوميدية التي يقدمها وأحدثها مسرحية أبوالعربي وفيلم 200 جنيه الذي يعتبره مفاجأة وتحولا في نوعية أدواره السينمائية
ومن جهته قال ياسر رجب رئيس سومبوزيوم أرتا مرسنا أن الأطفال من ذوي الهمم سيشاركون في فعاليات السومبوزيوم من خلال مسابقة أجرتها إدارة السومبوزيوم لإختيار الأعمال الفنية التي أبدعها الصغار وعرضها إلى جانب أعمال رسامي العالم في ختام السومبوزيوم.

وأوضح أن دخل السومبوزيوم سيتم توجيهه لصالح إنشاء مدينة عمر سعادة كأول مدينة خاصة بالأطفال من ذوي الهمم وستضم مدرسة ومستشفي ومعهدا لتخريج المدربين الذين يتعاملون مع الأطفال.

المصرى اليوم

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