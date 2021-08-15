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أبوالغيط يعزي لبنان في فاجعة انفجار عكار

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أبوالغيط يعزي لبنان في فاجعة انفجار عكار أبوالغيط يعزي لبنان في فاجعة انفجار عكار

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أعرب احمد أبوالغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية عن خالص تعازيه ومواساته للبنان في الانفجار المروع لخزان الوقود الذي وقع فجر اليوم في مدينة عكار شمال لبنان، وأدى إلى سقوط العشرات من الأبرياء ما بين قتيل وجريح.

وأوضح مصدر مسؤول بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية، أن الوضع الصعب الذي يمر به لبنان والذي وضع الشعب اللبناني في خضم أزمة غير مسبوقة، لم يعد يحتمل مزيدا من المآسي لتضاف لآلامه التي لم تندمل منذ كارثة انفجار مرفأ بيروت في ٤ أغسطس من العام الماضي.

وأعرب المصدر عن الأمل في تجنب انفلات زمام الأمور ما لم يتم التجاوب مع المطلب الدولي بالاسراع في تشكيل حكومة قادرة على بسط الأمن وهيبة الدولة والتعامل مع التحديات الراهنة بشكل سريع وفعال بما يمكن ان ينعكس ايجاباً على حياة المواطن اللبناني.
وجدد المصدر تضامن الجامعة العربية مع لبنان وشعبه في أزمته الحالية.

المصرى اليوم

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