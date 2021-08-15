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دلتا كورونا يضرب دولة عربية مجاورة

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دلتا كورونا يضرب دولة عربية مجاورة دلتا كورونا يضرب دولة عربية مجاورة

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أكد مسؤول ملف كورونا في الصحة الفلسطينية د. وسام صبيحات، أنّ هناك انتشار مجتمعي لمتحور دلتا من فيروس كورونا وأكثر من 70% من الحالات المشخّصة مُصابة بهذه الطفرة

وقال صبيحات لـ إذاعة «صوت فلسطين»، اليوم الأحد، إنّ «الموجة الرابعة من انتشار فيروس كورونا قد تكون بدأت في كافة محافظات الوطن«.

وأشار إلى أنّ «أرقام الإصابات لا تعكس الوضع الوبائي على حقيقته؛ بسبب عزوف بعض المواطنين عن إجراء الفحوصات».

ولفت إلى أنّ «يوم الاثنين سيكون أول أيّام العام الدراسي الجديد، والتوصيات هي التأكيد على تطبيق جميع الإجراءات الوقائيّة لحماية الطلبة».

وشدد صبيحات على ضرورة أخذ اللقاح حتى نحد من انتشار الفيروس بكافة طفراته ولكسر سلسلة الانتشار، مُؤكدًا أنّه حتى اللحظة لا يوجد أي توصية بالإغلاق، ولكن هذا يعتمد على حالة الوضع الوبائي في المحافظات.

المصرى اليوم

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