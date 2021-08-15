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رويترز: الولايات المتحدة بدأت إخلاء سفارتها في كابول

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رويترز: الولايات المتحدة بدأت إخلاء سفارتها في كابول رويترز: الولايات المتحدة بدأت إخلاء سفارتها في كابول

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بدأت الولايات المتحدة الأمريكية، صباح يوم الأحد، عملية إخلاء سفارتها في العاصمة الأفغانية كابول.

وذكر مسؤولون لـ«رويترز»، إن «أغلبية طاقم العاملين بالسفارة الأمريكية في كابول يستعدون لمغادرة أفغانستان، ولكن السفارة تواصل أداء عملها».

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن هدد حركة طالبان بأن أي تهديد للرعايا الأمريكيين سيواجه برد عسكري.

وقال الرئيس بايدن: «أبلغنا حركة طالبان أن أي إجراء يهدد مواطنينا سيواجه برد عسكري سريع وقوي»، مشيرا إلى أنه لن يورث الحرب في أفغانستان إلى رئيس الولايات المتحدة المقبل.

ورفع بايدن، السبت عدد القوات الأمريكية المرسلة إلى أفغانستان للمشاركة في إجلاء طاقم السفارة ومدنيين أفغان، محذّرا حركة طالبان الزاحفة إلى كابول من عرقلة هذه المهمة.

وقال إنه بعدما أجرى استشارات مع فريقه للأمن القومي قرر إرسال «نحو خمسة آلاف» جندي، أي أكثر بألفين من العدد المقرر، موضحا أن هؤلاء الجنود سينتشرون في أفغانستان لتنظيم الإجلاء وإنهاء المهمة الأمريكية بعد عشرين عاما من العمليات الميدانية.

ودافع الرئيس الأمريكي مجددا عن قراره سحب القوات من أفغانستان قائلا «أنا رابع رئيس يتولى المنصب في ظل وجود قوات أمريكية في أفغانستان».

المصرى اليوم

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