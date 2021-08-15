«خان الأمانة».. سقوط موظف بإحدى الجامعات بتهمة اختلاس 2 مليون جنيه

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تمكنت مباحث الأموال العامة من ضبط أمين خزينة بإحدى الجامعات بتهمة اختلاس 2 مليون جنيه عن طريق استغلال موقعه الوظيفي، وتحصيل رسوم مفروضة على الطلبة وعدم توريدها للحساب البنكي.

وتبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من مدير مالى بإحدى الجامعات بقيام أمين خزينة بإحدى الكليات بتحصيل مبالغ مالية قيمة بيع طوابع ومصاريف رسوم طلبة وعدم توريدها بالحساب البنكى الخاص بالجامعة.

وبإجراء التحريات تم التأكد من صحة الواقعة وأسفرت عن قيام أمين الخزينة باستغلال وظيفته كونه المنوط به تحصيل مبالغ مالية قيمة بيع الطوابع وبعض الرسوم المفروضة على الطلبة، والمحصلة من وحدة علاج أعضاء هيئة التدريس واختلس مبلغ 2،248،835 إثنان مليون ومائتين وثمانية وأربعين ألفا وثمانمائة وخمسة وثلاثين جنيهاً، وعدم توريده بالحساب البنكى للجامعة مما أضر بالمال العام.

وأضافت التحريات قيام المتهم بالتلاعب في إيصالات التوريد للبنك بإثبات قيمة أقل من المحصل الفعلى وتعديل تواريخ الإيداع، وتزوير توقيعات مراجعى الوحدة الحسابية على تلك الإيصالات والتلاعب في قسائم الإيصالات الخاصة بتوريد الطوابع للمخازن، كما أمكن التوصل لجميع المستندات المؤيدة لصحة الواقعة.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة وتعهد برد المبلغ المالى المستولى عليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.