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سقوط تشكيل عصابي لسرقة الدراجات النارية بسوهاج

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سقوط تشكيل عصابي لسرقة الدراجات النارية بسوهاج سقوط تشكيل عصابي لسرقة الدراجات النارية بسوهاج

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تمكن قطاع الأمن العام، من ضبط تشكيل عصابى تخصص في ارتكاب وقائع سرقة الدراجات النارية بسوهاج.

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن سوهاج قيام شخصين لأحدهما معلومات جنائية، بتكوين تشكيل عصابى تخصص فـى ارتكاب وقائع سرقات الدراجات النارية بأسلوب المغافلة.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما وبحوزتهما سلاح أبيض «مطواة»، وبندقية خرطوش.

وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما 6 وقائع، وأرشدا عن الدراجات النارية المستولى عليها بمسكن أحدهما.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

المصرى اليوم

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