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قبل تنسيق الثانوية العامة .. هذه التخصصات مطلوبة في سوق العمل

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قبل تنسيق الثانوية العامة .. هذه التخصصات مطلوبة في سوق العمل قبل تنسيق الثانوية العامة .. هذه التخصصات مطلوبة في سوق العمل

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قبل الاعلان الرسمي لنتائج الثانوية العامة المقرر لها، الثلاثاء، المقبل، يكثر الحديث حول التنسيق الخاص بالجامعات والكليات المختلفة خاصة التي تؤهل خريجيها للخروج لسوق العمل بشكل مباشر وفعال، وقال النائب محمد بدراوى، عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان أن تنسيق الثانوية العامة لا يرتبط بسوق العمل بشكل كبير خاصة مع النظرة المجتمعية لكليات القمة التي تتركز في الطب والهندسة .

وقال بدراوي أن الاسر المصرية عقب ظهور نتيجة الثانوية العامة يجب ان تغير نظرتها في اختيار الكليات مع أبنائهم والتركيز على أن التخصصات المطلوبة في الوقت الراهن تركز على التخصصات التكنولوجية خاصة بعد جائحة كورونا التي اثبتت أن العالم لا يستطيع أن يكمل دون اللجوء للتكنولوجيا في مختلف مناحي الحياه، لذا الدراسات التكنولوجيه تأتي في المقام الأول في اهتمامات سوق العمل وهو ما يتوفر في الجامعات التكنولوجيه التي لا يزال الاهتمام بها بسيطة ويحتاج إلى زيادة خلال الفترة المقبلة .

وقال ان التخصصات المطلوبة ستركز على مجالات الحاسب الآلي والتخصصات المرتبطة بالاتصالات، بالاضافة إلى بعض أقسام كليات الهندسة والتجارة، إلى جانب المدارس الفنية والدراسات التي تركز على الصنايع الفنية خاصة في المصانع والشركات المتطورة .

المصرى اليوم

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