أخبار عاجلة

جهود مكثفة للبحث عن جثة شاب غارق في كفر الشيخ -
تنظيم فعاليات «أنت أقوي من المخدرات» لتوعية السائقين والمواطنين بالهرم -
حمادة أنور: الأهلي لديه مشاكل فنية ويبرر خسارة الدوري بأخطاء التحكيم -
بين سبورت .. تردد القنوات الناقلة المفتوحة المجانية لدورة الألعاب البارالمبية طوكيو 2020 -
كريم حسن شحاتة: يوم مميز ببقاء البنك الأهلي بالدوري الممتاز وتتويج الزمالك باللقب (فيديو) -
جدول مصر في دورة الألعاب البارالمبية الأربعاء 25 - 8 -2021 - طوكيو 2020 -
ليلة القبض على القرد .. ذعر أهالي المنوفية بسبب هروب قرد بين أشجارها -
رسالة قوية من حسين لبيب إلى مرتضى منصور عقب التتويج بالدوري الثالث عشر (فيديو) -
المغرب يُصدر بيانًا حول قرار الجزائر قطع العلاقات الدبلوماسية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

أخر إحصائيات كورونا .. 4 ملايين و367 ألف وفاة و207 ملايين و542 ألف إصابة

Print
أخر إحصائيات كورونا .. 4 ملايين و367 ألف وفاة و207 ملايين و542 ألف إصابة أخر إحصائيات كورونا .. 4 ملايين و367 ألف وفاة و207 ملايين و542 ألف إصابة

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أظهرت أحدث الإحصاءات العالمية المعلنة حول جائحة كورونا حتى صباح يوم الأحد، أن عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس بلغ 4 ملايين و367 ألفا و381 وفاة، فيما بلغت حصيلة الإصابات الاجمالية 207 ملايين ونحو 542 ألف اصابة، تعافى منهم 186 مليونا، ونحو 40 ألف مريض.

وتواصل جائحة كورونا تفشيها في 220 دولة وإقليما ومنطقة حول العالم، وسجلت دول العالم أمس السبت 567 ألفا و644 إصابة جديدة، أوقعت خلال الـ24 ساعة الأخيرة 8،711 حالة وفاة.

وبينت الإحصاءات، أن الدول الخمس التي سجلت السبت أعلى حصيلة وفيات خلال يوم واحد في العالم، كانت على التوالي: اندونيسيا (1،270 وفاة)، والبرازيل (919 وفاة)، وروسيا (819 وفاة)، والمكسيك (603 وفيات)، والهند (491 وفاة).

وأوضحت البيانات أن الدول الخمس التي سجلت أمس أعلى حصيلة إصابات جديدة، عالميا، خلال يوم واحد، كانت على التوالي، اميركا (71،135 إصابة)، والهند (36،127 إصابة)، والبرازيل (31،142 إصابة)، وإيران (29،700 إصابة)، وبريطانيا (29،520 إصابة).

ولا تزال اميركا تتصدر دول العالم قياسا بأعلى حصيلة وفيات واصابات إجمالية.

وأوضحت الإحصاءات أن الدول الخمس التي تعتبر حتى صباح اليوم الأكثر تأثرا جراء الجائحة في العالم من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الوفيات هي: أمريكا (637،439 وفاة)، والبرازيل (568،833 وفاة)، والهند (431،253 وفاة)، والمكسيك (248،167 وفاة)، والبيرو (197،340 وفاة).

وبينت الإحصاءات أن الدول الخمس التي تعتبر حتى الآن الأكثر تأثرا عالميا من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الإصابات: أمريكا (37،435،835 إصابة)، والهند (32،192،576 إصابة)، والبرازيل (20،530،142 إصابة)، وروسيا (6،579،212 إصابة)، وفرنسا (6،449,863 إصابة).

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
«زي النهارده» بداية الحرب الصليبية السابعة 25 أغسطس 1248

«زي النهارده» بداية الحرب الصليبية السابعة 25 أغسطس 1248

«زي النهارده» إعدام «نافع داوود» القيادى في ثورة الشواف في العراق 25 أغسطس 1959

«زي النهارده» إعدام «نافع داوود» القيادى في ثورة الشواف في العراق 25 أغسطس 1959

جهود مكثفة للبحث عن جثة شاب غارق في كفر الشيخ

جهود مكثفة للبحث عن جثة شاب غارق في كفر الشيخ

تنظيم فعاليات «أنت أقوي من المخدرات» لتوعية السائقين والمواطنين بالهرم

تنظيم فعاليات «أنت أقوي من المخدرات» لتوعية السائقين والمواطنين بالهرم